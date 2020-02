Les patrons des PME québécoises dominent au pays

Les propriétaires de PME québécoises sont les plus optimistes au pays, selon les résultats du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Au Québec, l’indice du baromètre a grimpé de presque cinq points pour atteindre 68,3 en février, loin devant celui du Canada, qui est de 60,5.

Environ 57 % des chefs d’entreprises québécoises sont d’avis que leurs affaires vont bien tandis que près de 5 % pensent qu’elles vont mal. En outre, 23 % des employeurs envisagent d’augmenter leur personnel, et ce, à court terme, et à peine 6 % pensent le contraire.

«Dans l’ensemble, les résultats de la plupart des provinces, notamment ceux du Québec, sont meilleurs ce mois-ci qu’en janvier, a noté François Vincent, vice-président de la FCEI pour le Québec. Les autres indicateurs de la situation des affaires, par exemple les intentions d’embauche et les comptes débiteurs, sont stables, mais plus faibles que la normale.»

Ce dernier a toutefois insisté pour dire que résultats ne prennent pas totalement en cause les préoccupations des propriétaires de PME concernant aussi bien le coronavirus que les blocages ferroviaires.

L’étude indique que si la confiance est de mise pour les entreprises québécoises, mais aussi ontariennes et néo-brunswickoises, à 64,4 et 61,6 respectivement, ce n’est pas du tout le cas dans l’Ouest canadien, notamment en Saskatchewan (47,6) et en Alberta (39,6), les deux provinces qui terminent encore une fois au bas du classement.