Les sages-femmes du Québec réclament plus d'argent

Les sages-femmes du Québec réclament des augmentations salariales et la fin de la discrimination à leur endroit à la suite d’un jugement obligeant le gouvernement de l’Ontario à dédommager leurs collègues de la province voisine.

Ce jugement du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, rendu le 19 février dernier, reconnaît la discrimination dont les sages-femmes ontariennes ont fait l’objet depuis 2005.

Le gouvernement ontarien s’est vu sommé d'augmenter le salaire des 1000 sages-femmes de la province de 20 %, et ce, rétroactivement à 2011. Aussi, chacune d’elles recevra une indemnité de 7500 $.

«Nous sommes soulagées et ravies que cette cause ait été entendue et reconnue, car la discrimination systémique à l'endroit des sages-femmes du Québec est bien réelle», a indiqué jeudi la présidente du Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ), Mounia Amine, par communiqué.

Selon elles, les conditions de travail des sages-femmes ontariennes avaient pourtant déjà une longueur d’avance équivalente à «des années-lumière» en comparaison à celles de leurs consœurs québécoises.

Le Regroupement rappelle que plusieurs de ses plaintes en équité salariale déposées devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont toujours en attente.

Mercredi, les membres du RSFQ ont adopté leur nouveau projet de négociation lors d'une assemblée spéciale tenue à Montréal en vue du renouvellement de leur entente avec le gouvernement qui se termine à la fin mars. Elles ont notamment reconnu que «la discrimination existe et elle doit prendre fin».

«Nous invitons le gouvernement du Québec à dépenser l'argent public dans la rémunération équitable des sages-femmes plutôt qu'à maintenir ces professionnelles dans la précarité, particulièrement dans leurs premières années de pratique», a dit Mounia Amine.

Le RSFQ représente plus de 230 sages-femmes réparties à travers la province.