Placido Domingo, «roi de l'opéra» déchu après des accusations de harcèlement

Le chanteur lyrique espagnol Placido Domingo était surnommé «le roi de l'opéra» jusqu'à ce que des accusations de harcèlement sexuel le visent l'an dernier. Il est désormais persona non grata dans nombre de maisons, après avoir incarné 150 rôles sur les plus grandes scènes du monde.

«Si je me repose, je rouille»: telle est la devise de ce célébrissime artiste doté d'une force de travail peu commune, qui s'est produit plus de 4000 fois et a enregistré plus de 100 albums.

En janvier, son site internet officiel indiquait encore que «dans sa 80e année, la 61e en tant que chanteur d'opéra professionnel, l'étonnant Placido Domingo ne montre aucun signe de ralentissement».

Mais le ténor redevenu baryton avec l'âge, stupéfiant par son aura sur scène, a été rattrapé par le mouvement #MeToo et des accusations de harcèlement sexuel aux États-Unis.

Dans des enquêtes publiées en août et septembre par l'agence Associated Press, une vingtaine de femmes ont affirmé avoir été harcelées par Domingo à partir de la fin des années 1980. Elles l'accusaient d'attouchements, de baisers forcés et remarques déplacées et d'avoir nui à leur carrière en cas de refus.

De quoi ternir la légende d'un artiste couverts d'éloges, de prix et de décorations.

Celui que ses fans appellent tout simplement Placido a été loué pour la beauté et la richesse de son timbre sombre, sa musicalité, son sens de la prosodie, son jeu d'acteur. Il est aussi apparu comme le chanteur lyrique le plus actif de la planète, capable, un soir de 1993, de chanter deux rôles dans deux théâtres de Vienne en prenant le tramway entre les deux pour se reposer.

Les accusations de harcèlement avaient déjà mis fin à sa carrière aux États-Unis où il avait dû renoncer à l'automne au poste de directeur général de l'Opéra de Los Angeles.

Directeur artistique puis général de l'Opéra national de Washington entre 1996 et 2011, il a notamment été accusé d'avoir poursuivi dans cette institution des chanteuses de ses avances bien trop insistantes.

Il a présenté mardi ses excuses aux femmes l'ayant accusé, en indiquant accepter «toute la responsabilité de (ses) actes».

Il a cependant réaffirmé jeudi n'avoir «jamais été agressif envers personne» ni «rien fait pour nuire à la carrière de quelqu'un».