Procès d'Eustachio Gallese: son avocat pointe du doigt la maison de transition

Le réputé avocat qui a représenté Eustachio Gallese au cours des dernières semaines a profité du plaidoyer de culpabilité de son client pour pointer du doigt la maison de transition qui lui a permis de fréquenter des salons de massage.

Me Rénald Beaudry compte plus de 35 ans d’expérience en droit et il est l'un des avocats criminalistes les plus respectés de Québec.

S’adressant au juge Louis Dionne, tout juste avant que ce dernier ne rende sa sentence, il a d’abord spécifié que les propos qu’il allait tenir «n’engageaient que lui» et qu’il ne s’agissait pas là «d’un essai pour amoindrir la responsabilité criminelle de son client».

«Comment une institution qui a une responsabilité sociale si importante a-t-elle pu permettre à mon client d’aller dans des salons de massages érotiques, une fois par mois, pour aller assouvir ses instincts sexuels et ainsi commettre une infraction criminelle?» a-t-il demandé.

«Pourquoi cette même institution, qui a retiré, à la fin de l’été 2019, à mon client cette permission, n’est-elle pas arrivée à prendre tous les moyens nécessaires pour surveiller ses allées et venues?».

«Devant l’évidence de ce que je viens de vous dire, si j’avais un livre à écrire concernant ce dossier, bien tristement, il pourrait s’intituler "Chronique d’une mort annoncée"», a-t-il laissé tomber, en ajoutant à nouveau que tout ceci n’excusait en rien les gestes posés par Eustachio Gallese.

«Marylène Levesque n’aurait jamais dû mourir de cette façon. Elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça», a-t-il dit en terminant.