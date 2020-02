«Au début, c’était l’homme rêvé, c’était l’entrepreneur idéal. Je voyais mon écurie, c’était un rêve».

À l’émission «J.E» ce soir, Nathalie Salathé a raconté comment son rêve d’avoir sa propre écurie s’est transformé en un véritable cauchemar.

La femme poursuit aujourd’hui pour près de 400 000 $ ceux à qui elle dit avoir fait confiance pour réaliser son projet: Carl Pitl et Suzanne Landreville.

«Rien n’a abouti, on se rend compte qu’on a été abusés», déplore Mme Salathé.

D’après la poursuite déposée par monsieur et madame Salathé, Pitl et Landreville auraient empoché plus de 200 000 dollars, pour finalement abandonner le chantier. Ils sont poursuivis pour travaux incomplets et malfaçons.

Ce que l’on découvre, c’est que l’entreprise sous laquelle opérait Carl Pitl, Fournitures animales C.P, fait l’objet de nombreuses plaintes de clients.

L’équipe de «J.E» a retracé une vingtaine de personnes qui racontent avoir été flouées par ce commerçant.

«Il a tout le temps dix millions de promesses, que ça va arriver, mais en aucun temps il ne m'a montré une preuve qu'il avait commandé mon équipement», raconte Stéphanie Caron. Cette ex-cliente dit avoir versé 1800$ au vendeur qui publiait plusieurs annonces de matériel et installations équestres sur Facebook. Il n’aurait jamais livré sa commande.

Une autre cliente, Gina Lalonde, réclame 2600$ à Pitl. «Ce 2600 dollars-là je l'aurais mis ailleurs. Là tous mes projets retardent à cause de ça, donc je me sens vraiment flouée».

Parmi les clients mécontents, certains ont poursuivi à la Cour des petites créances. Une dizaine d’entre eux ont porté plainte pour fraude à la Sûreté du Québec (SQ).

Questionné par notre collègue, Carl Pitl n’a répondu à aucune question. Il a plutôt fui la journaliste. Lui et Suzanne Landreville, qui se serait présentée comme son associée, n’ont jamais donné suite à nos demandes d’entrevue.

Un stratagème payant

L’équipe de «J.E» s’est également intéressée à une autre entreprise qui fait l’objet de plusieurs plaintes : RGP Entretien.

Des clients expliquent avoir fait confiance, après avoir été soit contactés au téléphone ou encore en personne à leur domicile, par un représentant de RGP. L'entreprise détient à ce moment-là plusieurs informations personnelles sur eux. Elle leur propose alors d’effectuer des travaux d’entretien sur leur thermopompe et leur vend des contrats d’entretien.

«Étant donné qu'ils avaient toutes les coordonnées, j'ai peut-être été moins méfiante», explique Sylvie Pimparé, une cliente de RGP.

Après avoir versé des milliers de dollars, les clients n’arrivent plus à joindre l’entreprise.

Suzanne Viens a porté plainte à la police. « Je lui ai montré ça puis en disant ça elle dit; ben c'est sur que vous vous êtes fait frauder madame Viens!».

Vérification faite: RGP entretien ne détient aucun permis de commerce itinérant à l’Office de la protection du consommateur (OPC). L’office a reçu une soixantaine de plaintes, notamment pour pratiques trompeuses et déloyales. Des accusations pénales doivent être déposées par l'OPC contre RGP Entretien et son dirigeant, un dénommé Daniel Goulet.

Joint par téléphone, Daniel Goulet a refusé de répondre à nos questions.