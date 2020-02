Tempête hivernale: Montréal l’a échappé belle

L’île de Montréal l’a échappé belle jeudi lors de la tempête hivernale qui a laissé des accumulations de neige variant de 7 à 12 cm, selon les secteurs. En fait, il aurait suffi de quelques degrés de moins pour doubler les quantités reçues.

«Un ou deux degrés de différence et on aurait pu se retrouver avec une vingtaine de centimètres dans la Pointe-de-l’île», a expliqué le météorologue Alexandre Parent d’Environnement Canada. C’est plutôt la pluie qui a précédé la neige, réduisant les quantités accumulées au sol dans la métropole.

Selon l’agence fédérale, deux autres centimètres étaient attendus en soirée à Montréal et sur ses plus proches banlieues. Quant aux vents, ils devaient faiblir progressivement.

Si les Montréalais peuvent se compter chanceux, malgré le cocktail météo fait de pluie jusqu’en milieu de matinée, suivi par la neige, il en va tout autrement dans les Laurentides, où de 35 à 45 centimètres de neige sont tombés, selon les secteurs. Les skieurs ne s’en plaindront certainement pas. Quant à ceux qui commencent à trouver l’hiver long, c’est une autre histoire.

«Il y a vraiment eu une gradation du sud vers le nord, car on parle de 5 cm de neige à Longueuil, vers 16 h, et plus on va vers le nord, plus il y a eu de la neige», a résumé M. Parent, qui a précisé que la pluie qui a précédé la neige a surtout affecté les régions de la Montérégie, de l’Estrie et de Montréal, avec de 15-20 millimètres de pluie.

En revanche, Laval et Lanaudière ont dû composer avec des accumulations de 15 centimètres de neige, selon la marque observée vers 16 h.

La Mauricie a aussi obtenu beaucoup de neige, soit de 20 à 30 cm, tout comme la région de Québec. Le vent y a toutefois joué les trouble-fête, tout comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En soirée, la tempête poursuivait sa route dans l’est de la Belle Province.

«La situation continue de s’améliorer dans le sud et dans le centre, mais il faudra attendre le milieu ou la fin de la nuit dans l’extrême est», a dit Alexandre Parent.

Vendredi matin, il devrait rester de la poudrerie en Gaspésie et sur la Côte-Nord, mais le gros des précipitations se terminera en matinée selon Environnement Canada.