Trudeau invite ses homologues à Ottawa pour une réunion

L’économie, les changements climatiques et l’exploitation des ressources naturelles seront au coeur de la prochaine rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires du pays, qui se tiendra le 13 mars, à Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir jeudi la date de la sixième rencontre avec ses homologues depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Cette annonce intervient alors que l’incertitude concernant le coronavirus plane toujours et que la crise des blocus ferroviaires perdure depuis près de trois semaines.

Les transferts aux provinces et aux territoires ainsi que les priorités du Nord, les dossiers de la santé et des infrastructures seront aussi abordés.

La veille, comme à l’accoutumée, M. Trudeau a aussi convié les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis à une rencontre avec les autres chefs de gouvernement.

«Il n'y a pas de relation plus importante pour moi et pour le Canada que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones, a dit M. Trudeau dans un communiqué. Cette rencontre mettra l'accent sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour changer véritablement la vie des familles et des communautés autochtones à travers le pays.»