Ce que l'on sait sur le premier cas de coronavirus au Québec

Le premier cas probable de coronavirus (COVID-19) au Québec est une femme qui est revenue lundi dernier d'Iran.

• À lire aussi: L'OMS porte la menace internationale à «très élevée»

• À lire aussi: Premier cas probable de COVID-19 au Québec: «Il n'y a pas lieu de s'inquiéter» dit McCann

On a une assez bonne idée de ses allées et venues depuis son retour et on s'affaire maintenant à retrouver les gens avec qui elle aurait pu être en contact.

La dame qui ne présentait pas trop de symptômes a d’abord visité une clinique avant de se rendre à l’hôpital de Verdun.

C’est le Laboratoire de santé publique du Québec qui a identifié le cas probable. Le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg doit confirmer le tout.

La dame n’aurait pas pris les transports en commun et ne serait pas allée travailler. Elle est sortie de l’hôpital et s’est volontairement placée en quarantaine. Ses proches et elles sont donc en isolement.

Les autorités sanitaires tentent notamment de savoir qui était assis à côté d’elle dans l’avion, mais aussi dans d’autres endroits qu’elle a visités.

«Il nous reste à bien faire le tour de la situation pour ce qui est du premier endroit qu’elle a consulté, qui est une clinique», explique le Dr Yves Jalbert de la santé publique du Québec.

Du côté de l’hôpital, on assure avoir pris des mesures rapidement décrites comme «exemplaires» par le Dr Jalbert.

«C’est vraiment ce que l’on souhaite voir implanter comme mesures dans un établissement. Le personnel a été protégé, les autres usagers ont été protégés aussi», assure-t-il.

On pourrait avoir les résultats officiels des tests en laboratoire seront disponibles à compter de dimanche.

Au Québec, 21 cas sont en observation et 79 ont déjà été déclarés négatifs.