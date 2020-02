Des citoyens de Sherbrooke veulent délaisser leur puits de quartier

Une vingtaine de familles de Sherbrooke branchées à un puits de quartier en ont assez des problèmes d'eau.

Encore cette semaine ils ont manqué d'eau durant plusieurs jours et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Plusieurs réclament que leur maison soit raccordée au réseau d'aqueduc municipal.

Le secteur de la rue Wallace, à Sherbrooke, dans l'arrondissement de Bromptonville, est dépourvu de réseau d'aqueduc. Environ la moitié des résidences ont leur propre puits artésien, les autres sont toutes branchées à un puits de quartier. C'est ce puits qui a fait défaut cette semaine.

«Pendant trois jours j'allais me laver chez mes parents à Windsor et on faisait fondre la neige pour tirer la chasse d'eau de la toilette», raconte Marc Cloutier. Sa voisine Mélanie Leblond a eu le même problème: «Je peux vous dire qu'avec trois enfants, ce n'est pas un cadeau». «Depuis quelque temps ça arrive souvent et nous sommes plusieurs à être tannés.»

Le propriétaire du puits de quartier est présentement à l'extérieur du pays. Selon nos informations, c'est une fuite à l'intérieur d'une résidence du quartier qui a provoqué le manque d'eau au cours des derniers jours. La fuite aurait été colmatée, mais ce serait maintenant un autre problème qui force la Ville de Sherbrooke à fournir le secteur en eau via une borne-fontaine.

«On veut le réseau d'aqueduc et les égouts, on veut faire partie de Sherbrooke, on est dans Sherbrooke», lance Mme Leblond. «Ce serait intéressant parce qu'on aurait un approvisionnement en eau assuré, mais il y a beaucoup de retraités dans le coin et il ne faudrait pas qu'on nous refile une facture extravagante», nuance Even Rondeau, résident du secteur.

La Ville de Sherbrooke indique que pour être branchés au réseau d'aqueduc, les citoyens doivent faire une demande qui sera étudiée par le conseil municipal. Pour ce qui est de l'alimentation temporaire en eau par la borne-fontaine, la Ville assure qu'elle demeurera en place tant et aussi longtemps que le problème avec le puits de quartier ne sera pas complètement résolu.