Important incendie dans un commerce de pneus de Drummondville

Un important incendie de pneus s’est déclaré vendredi soir dans un garage de Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec.

Le brasier a pris naissance peu après 16h30 dans un commerce de la rue Saint-Damien, dégageant de hautes flammes et une épaisse fumée, selon le média «vingt55».

Le ministère de l'Environnement a été avisé de la situation, indiquant en soirée qu’Urgence-Environnement s’était rendu sur place et que le laboratoire mobile TAGA (analyseur de gaz atmosphérique) était en route.

«Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises», a indiqué le ministère dans un communiqué.