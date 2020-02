Lady Gaga lance un nouveau vidéoclip tourné avec un iPhone 11

Celle qui se fait appeler la reine de la pop a fait son retour très attendu vendredi en lançant en grande pompe sa nouvelle chanson, Stupid Love.

La nouvelle vidéo, fort éclectique, a été réalisée par Daniel Askill et tournée en intégralité sur le tout nouveau iPhone 11. Mélangeant looks rétros et décor futuriste, la célèbre chanteuse qui s'est fait connaitre pour son image des plus hétéroclites a en quelque sorte fait un retour aux sources.

Cette nouvelle prouesse technique avait d’ailleurs été utilisée en octobre dernier pour le vidéoclip d’une autre star de la pop, Selena Gomez.

Sous la bannière «Shot on iPhone», Apple fait la promotion de son nouvel appareil qui possède pas moins de trois caméras.

L’auteure-compositrice-interprète de 33 ans a notamment remporté un Oscar l’an dernier pour sa chanson Shallow, morceau faisant partie de la trame sonore du film A Star is Born de Bradley Cooper.

Pour l’instant, aucun détail n’est connu sur son nouvel album à venir. Son dernier album, Joanne, est paru en 2016.