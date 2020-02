Lendemain de tempête difficile

La tempête de neige a fortement touché plusieurs régions du Québec, mais l’est de la province a été particulièrement touché dans la nuit de jeudi à vendredi.

La Côte-Nord était toujours coupée du reste de la province, vendredi matin, en raison des conditions routières. La route 138, principal tronçon routier qui relie cette région de l’est du Québec au reste de la province, est fermée entre Les Escoumins et Sept-Îles.

Les traversées entre Matane et la Côte-Nord de 8h et 11h sont également annulées. La situation sera réévaluée plus tard pour les autres traversées de la journée.

Des centres d’hébergement d’urgence ont d’ailleurs été mis en place jeudi soir puisque les automobilistes ne pouvaient pas emprunter les routes.

Les écoles des Baie-Comeau sont fermées puisque la route n’est pas praticable. Les cours sont également suspendus dans le secteur de Sept-Îles.

Selon Environnement Canada, des pointes de vent de 109 km/h ont été enregistrées à Baie-Comeau dans la nuit de jeudi à vendredi et de 102 km/h à la Pointe-des-Monts.

Des accumulations de 5 à 10 cm de neige sont toujours attendues dans la région vendredi en journée.

Aluminerie Alouette

L’entreprise de Sept-Îles subit les conséquences des mauvaises conditions routières. Vendredi matin, un tronçon de la route 138 était ouvert entre Sept-Îles et le chemin de la Pointe Noire, où se trouve l’usine, ce qui a permis un changement de quart de travail.

Environ 600 employés devaient se rendre au travail vendredi matin. Si les résidents de Sept-Îles pourront s’y rendre, ceux de Port-Cartier devront rester chez eux en raison de la fermeture de la route 138.

Bas-Saint-Laurent

Dans le Bas-Saint-Laurent, la route 132 est fermée dans les deux directions entre la route de Kamouraska et la route 287 en raison des conditions météorologiques.