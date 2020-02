Le Québec compte désormais une personne atteinte du coronavirus sur son territoire. Si la situation devait s’empirer, plusieurs mesures sont envisagées par les autorités de santé publique, dont l’ouverture de cliniques dédiées au coronavirus.

Ces cliniques seraient inaugurées à l’extérieur des cliniques actuelles et des groupes de médecine familiale (GMF).

Québec compte ainsi reproduire l’une des mesures de santé publique prises lors de la crise de la grippe A(H1N1).

«On est déjà en discussions avec la Fédération des omnipraticiens pour préparer une phase comme celle-là, qui pourrait très bien arriver», a dévoilé la ministre de la Santé Danielle McCann en entrevue à l’émission «La Joute», vendredi.

Si la ministre tenait le même discours rassurant que la veille, lorsqu’elle a confirmé le premier cas de coronavirus au Québec, Mme McCann a aussi indiqué que tout le réseau est en «phase d’extrême vigilance et de préparation» pour affronter une éventuelle propagation du virus.

«Si ça arrive, on peut réorganiser notre réseau comme on l'a fait pour le H1N1, note la ministre. On diminue certaines activités qui ne sont pas urgentes et on réorganise le travail pour qu'on voit à ces besoins qui seraient présents avec une recrudescence du COVID-19.»

D’ailleurs, la Santé publique pourrait, comme c’était le cas pour la crise de 2009, tenir des points de presse quotidiens pour faire le suivi de la situation.

«Cette décision de faire des points de presse quotidiennement pourrait être prise rapidement et nous sommes prêts à le faire», dit la ministre.

L’important c’est que la population soit bien informée pour la rassurer et bien la diriger, ajoute-t-elle.

Une patiente exemplaire

La première patiente atteinte par le coronavirus au Québec a été traitée à l’hôpital de Verdun et était de retour d’Iran, l’un des principaux foyers de contamination à l’extérieur de la Chine. Heureusement, dit la ministre McCann, la femme a agi de façon exemplaire à son retour au pays.

«Cette personne a été très responsable et sa famille aussi. Quand elle est arrivée, elle a pris l’information à l’aéroport, elle a été consulter et on l’a dirigée vers l’hôpital. Elle a fait tout ce qu’il faut : elle n’a pas pris le transport collectif et elle n’a pas été travailler», détaille la ministre.

Elle se trouve actuellement en isolement chez elle, comme sa famille avec qui elle a eu des contacts.