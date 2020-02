Reprise de la rencontre avec les chefs héréditaires Wet'suwe'ten aujourd’hui

Les discussions, pour l’instant «positives», entre les représentants de la Première Nation Wet'suwet'en et ceux des gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique, reprennent vendredi matin à Smithers, dans le nord de la province britanno-colombienne.

• À lire aussi: Bonne première rencontre avec les chefs héréditaires wet'suwet'en, disent les ministres

• À lire aussi: Trudeau invite ses homologues à Ottawa pour une réunion

Ottawa espère qu’à l’issue de la rencontre, la crise des blocus ferroviaires qui dure depuis trois semaines au pays se terminera. Les discussions devaient reprendre vendredi vers 11 h 30, heure de Montréal.

Jeudi, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett et son homologue britanno-colombien, Scott Fraser, ont pu rencontrer les acteurs clés de la mobilisation autochtone.

«Nous avons eu une journée productive [jeudi], et nous espérons également une journée très solide vendredi», a déclaré à Global News M. Fraser, à la sortie de la première rencontre.

«C'était très bien, c'était très respectueux», a-t-il ajouté.

Les deux ministres n’ont toutefois pas voulu dire dans les détails ce qui a été discuté.

De leur côté, les chefs héréditaires wet’suwet’en ont soutenu que les pourparlers se sont bien déroulés. Ils estiment qu’il s’agit d’une première étape.

Rappelons que ces chefs wet'suwet'en et des militants de la communauté s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverse leur territoire. Leur combat et une intervention de la Gendarmerie royale du Canada a entraîné une vague de blocus ferroviaires et de manifestations au pays depuis trois semaines.

Jeudi, le promoteur du projet de gazoduc Coastal GasLink a accepté de mettre sur la glace ses travaux de construction pendant deux jours, pour répondre à une des doléances des chefs.