Un mobile sexuel pour expliquer le meurtre?

Qu’est-ce qui a pu pousser le meurtrier d’Océane Boyer à commettre son crime? Comment peut-on abattre une adolescente de 13 ans, une enfant, d’une balle dans la tête et l’abandonner sur le bord d’une route alors qu’elle est encore en vie? Un expert avance une hypothèse.

Quand la jeune fille de Lachute a été retrouvée mercredi avant-midi en vie par un automobiliste à Brownsburg-Chatham, son corps portait des marques de violence et elle était en partie dénudée. L’homme qui s’en est pris à elle l’aurait-il agressée sexuellement?

«Il a tiré son corps (pour le sortir de sa voiture) en bordure de la route alors qu’elle vivait encore. Il arrive qu’en faisant ça, ça puisse laisser croire que la victime a été dénudée. Avec l’examen minutieux au laboratoire (médicolégal), ça montre que ce n’est pas le cas, mais je ne dis pas que ça ne l’est pas non plus. Il ne faut jamais écarter cette possibilité », avance Jean-François Brochu, sergent retraité de la Sûreté du Québec (SQ).

L’expert en affaires policières croit que concernant le mobile du crime, il y aurait préméditation et que le suspect sera accusé de meurtre au premier degré. «Dans le pattern, il l’attendait.»

Océane a quitté son domicile mercredi matin et ne s’est jamais rendue à l'école secondaire non loin de chez elle. Son meurtrier connaissait peut-être les habitudes de la jeune fille, l’heure à laquelle elle partait pour l’école et l’aurait possiblement fait monter dans son véhicule.

Afin de remonter la piste du tueur, la SQ s’est attardée à l’entourage d’Océane, puisque 8 fois sur 10, le meurtrier est un proche de la victime, informe M. Brochu.

« Les enquêteurs ont commencé à faire le tour de l’entourage, ce qu’on appelle la victimologie. Ils ont suivi un fil conducteur. Souvent, il y a un jardin secret. Même les gens les plus intimes autour de la victime ne savent pas tout et un ou une confident (e) va partager ces informations-là avec les enquêteurs; ce qui va faire rapidement progresser l’enquête.

Hier, la Sûreté du Québec a arrêté un suspect pour l'homicide d’Océane. Il s’agit d’un ami de la famille de 51 ans qui habite Brownsburg-Chatham.