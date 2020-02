Des provisions en renfort pour les manifestants de Belleville

Des habitants de Toronto et des alentours se sont déplacés en autobus jusqu’au campement maintenu par les Mohawks de Tyendinaga à Belleville, en Ontario.

Ces personnes ont offert soutien moral et matériel aux protestataires autochtones qui se tiennent près des rails depuis plus de deux semaines et qui souhaitent fortifier leur campement.

Une vidéo en direct sur Facebook montre une trentaine d’individus transporter des sacs de nourriture, bouteilles d’eau et du bois, notamment.

La communauté a demandé de l’aide en établissant une liste de produits exhaustive : des lingettes pour bébé, du papier de toilette, des téléphones déverrouillés, des «scanners» de police et... des bouteilles d’eau en plastique.

Cette dernière demande a fait réagir dans les commentaires de la vidéo diffusée sur Facebook puisqu’il s’agit d’un dérivé du pétrole, ce à quoi la communauté s’oppose par extension.

Des mentalités qui évoluent

Le conflit qui oppose les communautés autochtones au gouvernement fédéral aura néanmoins quelques bons côtés.

Éric Cardinal, expert en droit et politiques autochtones, croit que les mentalités ont évolué positivement par rapport au conflit d’Oka survenu en 1990.

«Maintenant, on ne parle pas des indiens ou des amérindiens. On parle des Wet'suwet'en, des Mohawks et on va faire attention pour bien les épeler et connaitre la différence entre les chefs héréditaires et les conseils de bande» explique M. Cardinal.

Ce dernier croit aussi que l’effet pervers d’une crise comme celle-ci est l’abondance de préjugés et de propos racistes qui peuvent «cristalliser une certaine opinion défavorable à l’égard des autochtones».

La barricade de Kahnawake tient toujours

Au Québec, Au 24e jour du blocus ferroviaire,

Un point de presse se tiendra à 16h15 cet après-midi pour faire le point sur la situation.

Une injonction valide jusqu’au 5 mars a été obtenue par le Canadien Pacifique mais depuis, rien n’a bougé du côté des Mohawks pour le moment.

Trois jours de négociations ont eu lieu en Colombie-Britannique entre la communauté Wet'suwet'en et le gouvernement fédéral pour tenter de trouver une solution à ce conflit à la fois politique et économique.

Rappelons que ces chefs wet'suwet'en et des militants solidaires s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverse leur territoire. Leur combat et une intervention de la Gendarmerie royale du Canada ont entraîné une vague de blocus ferroviaires et de manifestations au pays depuis trois semaines.

-Avec les informations de Véronique Dubé