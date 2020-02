«L’argent ne va rien changer pour nous»

C’est une famille unie et émue qui a reçu le gros lot record du Lotto Max de 70 M$, vendredi matin, à Québec. Après avoir traversé de nombreuses épreuves ces dernières années, Gregory Mathieu et ses proches voient le tout comme un cadeau du ciel.

Encore quelque peu sous le choc, les Mathieu-Julien ont rencontré les médias dans les bureaux de Loto-Québec. Gregory Mathieu, 22 ans, et les sept proches avec qui il partage le gros lot admettent avoir vécu une tempête dans tous les sens du terme cette semaine.

Les heureux millionnaires ont raconté que ce gros lot de 70 M$, déjà incroyable, revêt un caractère encore plus spécial pour eux.

Le jeune homme a acheté le billet gagnant le jour de l’anniversaire de sa marraine, la sœur de sa mère, décédée il y a 10 ans. Et comme le hasard fait bien les choses, le numéro complémentaire qui a fait d’eux des multimillionnaires était ce même 10. Sa grand-mère, aussi décédée dans les dernières années, ne cessait quant à elle de répéter « qu’un jour, ils gagneraient à la loterie ».

Photo Simon Clark

« Sur son lit de mort, elle nous a dit qu’elle trouverait un moyen de revenir nous voir », a confié en larmes Sandra Julien, la mère de Gregory. « Et elle a trouvé. »

À 20 minutes de ne pas gagner

Gregory Mathieu a expliqué avoir acheté le billet gagnant « à peine 20 minutes » avant la fermeture du tirage de mardi soir « en allant acheter une pinte de lait pour sa mère ». En le validant au travail le lendemain matin, il a mis du temps à réaliser que sa vie venait de changer.

« Les gens m’ont félicité, j’ai serré la main de pas mal tout le monde. Ils m’ont touché beaucoup, pour la chance », a-t-il confié, en riant. « Je suis encore en état de choc, je ne réalise pas encore ce qui nous arrive », a-t-il ajouté.

Photo Simon Clark

Sa mère a raconté avec humour le moment où il l’a appelée pour partager la bonne nouvelle. « Je lui ai dit que son père et moi on n’avait pas les moyens de manquer d’ouvrage pour une niaiserie ou une mauvaise blague », s’est rappelée Sandra Julien, qui ne devrait plus avoir ce genre de souci dans le futur.

Fini le stress

Emballeur au IGA Extra de Saint-Romuald, Gregory Mathieu a admis qu’il allait « probablement » quitter son emploi. L’incroyable histoire du jeune millionnaire a d’ailleurs fait jaser à l’extérieur du Québec, alors que la chaîne américaine CNN a raconté le conte de fées.

« Je n’aurai plus besoin de me demander comment je vais faire pour payer un appartement avec 12,55 $ de l’heure, au IGA. Je stressais beaucoup à propos de ça, c’est vraiment un poids qui s’enlève de mes épaules », affirme-t-il.

Simon Clark

Il devra malgré tout y retourner pour y récupérer sa voiture, ensevelie sous la neige des derniers jours. « C’est bel et bien ma voiture », a confirmé le principal intéressé, Yves Corbeil lui lançant à la blague qu’il pourrait désormais « la laisser là ».

« Elle est en train de me lâcher, donc je vais peut-être m’en acheter une nouvelle. »

La famille avant les folies

La famille Mathieu-Julien entend maintenant prendre le temps de laisser retomber la poussière avant de prendre des décisions sur sa nouvelle fortune. Outre un voyage en famille, aucun grand projet n’est dans l’air.

« On va prendre le temps de digérer la nouvelle et prendre du temps en famille, parce qu’on est très unis. On ne changera pas », assure Sandra Julien.

Photo Simon Clark

« L’argent ne peut pas acheter le bonheur, mais la famille, ça peut l’apporter. Ma famille, ce sont les personnes les plus importantes dans ma vie et on ne va jamais avoir de froid. L’argent ne va jamais rien changer pour nous », a ajouté Gregory, sous le regard approbateur de ses proches.

Photo Simon Clark

Accompagnés par Loto-Québec

Maintenant présentée au public, la famille bénéficiera de l’accompagnement de Loto-Québec pour la suite des choses. Des conseillers de l’organisation ont d’ailleurs rencontré Gregory Mathieu et ses proches afin de les orienter pour la suite.

«Ils sont souvent excités et ont besoin de ventiler. Ils ont ensuite beaucoup de questions et, nous, on s’affaire à y répondre durant une rencontre qu’on fait avec eux, qui dure généralement 1h30», précise Patrice Lavoie, porte-parole de Loto-Québec.

La famille n’est d’ailleurs pas la seule heureuse de ce gros lot, le détaillant qui a vendu le billet gagnant, le IGA Extra Coop Ste-Foy, ayant quant à lui reçu une commission de 700 000$, soit l'équivalent de 1% du gain.

Photo Simon Clark

Ce qu'ils ont dit

Gregory Mathieu

« La machine n’a pas sonné pareil. Je n’en revenais pas, de voir le montant. Je suis allé m’asseoir directement, je tremblais. Je suis encore en état de choc, je ne réalise pas encore ce qui nous arrive. »

« Financièrement, je serai OK pour toute ma vie. C’était un grand stress. Je me disais toujours que je devrais retourner à l’école pour me trouver un emploi, mais maintenant, je peux aider les autres. »

Sandra Julien, sur l’annonce de la bonne nouvelle

« Je lui ai dit de prêter le téléphone à quelqu’un qui était avec lui pour me confirmer que c’était la vérité. [...] Et je lui ai demandé de m’envoyer une photo de la confirmation. Mais après ça, il me manque des petits bouts! »

Yves Corbeil, à propos des gagnants

« Tu les regardes et ils t’envoient de l’amour dans les yeux. [...] Je les ai trouvés très bons et très beaux. En 43 ans, je pense que c’est la plus belle. »

Les huit gagnants

Gregory Mathieu

Sandra Julien

Sonia Julien

Sylvie Julien

Ursule Jolicœur

Denis Lessard

Stéphane Prévost

Denis Prévost

D'autres gros lots importants

50 M$ (Lotto Max); date du tirage: 26 novembre 2019

Gagnants: groupe de six employées administratives de l’école Marcelle-Gauvreau, à Brossard

65 M$ (Lotto Max); date du tirage: 11 juin 2019

Gagnants: Giuseppa Lo Giudice Lanteri, son conjoint Nunzio Lanteri et leurs enfants, Jane et Salvatore Lanteri, ainsi que quatre autres membres de la famille: Antonio, Daisy, Salvatore et Vincenzo Briganti, de Montréal

50 M$ (Lotto Max); date du tirage: 3 mai 2019

Formule groupe (des gagnants, de la Montérégie et de Montréal, ne se connaissaient pas tous)

Les plus jeunes gagnants

- Jérémie Gagnon, 23 ans, 33,6 M$ Lotto 6/49; date du tirage: 29 août 2018

- Charlie Lagarde, 18 ans, Gagnant à vie (1000$ par semaine à vie ou 1 000 000$); date du tirage: 14 mars 2018

- July-Chinna Su, début vingtaine, 1 M$ Lotto Max (catégorie Maxmillions); date du tirage: 8 juin 2018