Le moment décisif est arrivé pour Joe Biden

Les bureaux de vote ont ouvert samedi en Caroline du Sud pour le quatrième scrutin des primaires démocrates, que l'ancien vice-président Joe Biden espère remporter pour se remettre en selle après ses premiers mauvais résultats et, peut-être, freiner l'élan de Bernie Sanders.

Dans une école de la banlieue de Columbia, la capitale de l'État, une vingtaine de personnes faisaient déjà la queue avant le début du vote à 07H00. Depuis, l'établissement ne s'est pas vidé.

La course reste longue jusqu'à l'investiture d'un candidat démocrate pour affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Mais la dynamique s'accélère avec l'approche du «Super Tuesday» de mardi, lorsque 14 États voteront.

«Je suis confiant», a martelé Joe Biden, 77 ans en sillonnant la Caroline du Sud à la veille de ce vote crucial pour son avenir.

Les sondages lui donnent une large avance dans cet État où les Noirs, chez qui il reste très populaire, représentent plus de la moitié de l'électorat démocrate.

«Les amis, une victoire en Caroline du Sud nous aiderait à gagner un grand élan juste au bon moment», a-t-il tweeté à ses partisans vendredi soir.

L'ancien bras droit de Barack Obama a bien besoin d'une nette victoire, après n'être arrivé que quatrième et cinquième, respectivement, dans l'Iowa et le New Hampshire.

Ralentir Bernie

Certes il a grimpé à la deuxième place dans le Nevada, mais il est resté très loin du sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, qui l'a clairement remplacé dans le statut de grand favori des primaires démocrates.

M. Sanders, socialiste autoproclamé, fait campagne sur un programme très à gauche pour les États-Unis.

«Ensemble, nous allons (...) créer un gouvernement au service de tous», promet-il à ses foules de partisans, en dénonçant un président Trump «raciste», «sexiste» et «xénophobe».

Son ascension inquiète certains démocrates modérés qui craignent que Bernie Sanders ne puisse pas convaincre les électeurs plus centristes, indispensables selon eux pour battre Donald Trump.

«Pensez-vous que se présenter comme socialiste puisse aider en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Texas?», des États du Sud plus conservateurs, a lancé sur CNN vendredi Joe Biden, qui est soutenu par de nombreuses figures du parti.

Un argument que Bernie Sanders, qui a lui aussi multiplié les évènements en Caroline du Sud vendredi, rejette fermement.

«L'establishment dit: ''Bernie ne peut pas battre Trump''», a déclaré le sénateur du Vermont. «Eh bien je vous appelle à étudier les 60 derniers sondages menés dans ce pays, 56 nous donnent devant Trump!».

«Je pense vraiment qu'il (Sanders) est le seul à pouvoir battre Trump», dit à l'AFP Donna Boyd, 51 ans, venue voter dans la banlieue de Columbia.

«Bernie inspire les gens. Il nous parle à tous, il est tolérant», ajoute-t-elle.

Samantha Rogers, elle, votera pour M. Biden.

«Il est plus expérimenté. Il est pour tout le monde, pas seulement pour les Noirs», juge cette retraitée afro-américaine de 67 ans, à qui il rappelle Barack Obama.

D'autres candidats en danger

Derrière MM. Sanders et Biden, six autres candidats sont encore en lice pour l'investiture démocrate, dont plusieurs joueront leur survie ces prochains jours.

En Caroline du Sud, le milliardaire Tom Steyer, 62 ans, s'est hissé à la troisième place des sondages grâce à une intense campagne, qui lui a déjà coûté plus de 20 millions de dollars.

La pression sera grande samedi sur la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, qui avait un temps fait figure de favorite, mais n'a pas percé lors des premiers scrutins.

Après ses bons résultats dans l'Iowa et le New Hampshire, mais un score plus décevant dans le Nevada, l'ex-maire de South Bend Pete Buttigieg, 38 ans, est aussi très attendu.

Il doit absolument démontrer qu'il peut mieux faire auprès des minorités, car cet électorat est crucial pour tout démocrate voulant remporter la Maison-Blanche.

Le multimilliardaire Michael Bloomberg, 78 ans, passera encore une fois son tour en Caroline du Sud puisqu'il attend le «Super Tuesday» pour entrer dans la course.

Distribuant ses surnoms moqueurs, Donald Trump a de nouveau nargué les démocrates vendredi soir en organisant un ralliement partisan sur leur terrain de campagne en Caroline du Sud.