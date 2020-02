Niveau de menace maximum et économie déstabilisée

La Corée du Sud a enregistré samedi son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont la propagation planétaire a conduit l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à relever à son degré maximum le niveau de la menace, qui déstabilise l'économie internationale.

L'épidémie, qui a dépassé les 2900 morts pour plus de 85 000 cas - dont plus de 79 000 cas pour 2835 décès en Chine - a fait plonger les marchés financiers à l'un de leurs plus bas niveaux depuis la crise financière de 2008-2009, à l'origine d'une récession de l'économie mondiale.

La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché, après la Chine, d'où est partie l'épidémie, a recensé samedi 813 cas supplémentaires, la plus forte hausse quotidienne à ce jour, pour un total de 3150 contaminations, dont 16 morts.

Autre signe inquiétant, le pays a enregistré son premier cas de recontamination: une femme de 73 ans testée positive au virus après en avoir guéri.

«Erreur fatale»

L'OMS a porté à «très élevé» le niveau de la menace et a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19, avertissant: se croire à l'abri de la maladie serait une «erreur fatale».

Une mise en garde confortée par les annonces quotidiennes de nouveaux pays ou régions affectées.

Après le Brésil, un deuxième pays d'Amérique latine a été touché vendredi: le Mexique avec trois premiers cas de coronavirus, trois personnes ayant voyagé en Italie, pays européen le plus touché.

Le Nigeria est également devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne officiellement atteint, avec un premier cas, un Italien revenu de Milan (nord de l'Italie) le 25 février.

Si en Chine, le nombre de contaminations continue de diminuer grâce aux mesures de quarantaine visant plus de 50 millions de personnes, d'autres pays deviennent des sources de propagation du Covid-19, au premier rang desquels la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran.

En Iran, la radio BBC Persian, citant des sources hospitalières, a fait état d'un bilan d'au moins 210 morts, soit beaucoup plus que les statistiques officielles.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a démenti, protestant de «la transparence exemplaire de l'Iran dans la publication d'informations sur le coronavirus».

Téhéran a fait état samedi de neuf nouveaux décès, portant le bilan officiel à 43 morts.

L'Arabie saoudite voisine, qui avait déjà suspendu l'entrée des pèlerins se rendant à La Mecque, a interdit aux ressortissants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) d'entrer dans ses villes saintes de La Mecque et Médine.

En Italie, le coronavirus a déjà contaminé près de 900 personnes, dont 21 mortellement. Rome a pris des mesures drastiques pour enrayer l'épidémie sur son territoire, comme la fermeture des écoles, l'annulation d'événements sportifs ou culturels et la mise en quarantaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays.

Aux États-Unis, quatre cas distincts de contamination au Covid-19 d'origine inconnue ont été confirmés. Plus de 60 patients infectés y ont été recensés sans aucun mort à déplorer comme l'a relevé le président Donald Trump vendredi. «La presse est en mode hystérique», a-t-il lancé, affirmant que quelque 35 000 personnes mouraient de la grippe chaque année dans son pays.

Washington a reporté sine die un sommet avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) qui devait se tenir en mars à Las Vegas, par crainte de l'épidémie.

À New York, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a affirmé que ce n'était «pas le moment de paniquer, mais de se préparer pleinement» à contenir la propagation du coronavirus.

Dans cette incertitude, les Bourses ont dégringolé vendredi, enregistrant des pertes oscillant entre 3% et 5%. La Bourse de New York a connu une semaine noire, avec un Dow Jones en baisse de plus de 12% sur les cinq derniers jours.

En Chine, l'activité manufacturière est tombée en février à son plus bas niveau jamais enregistré.

À Genève, c'est le Salon de l'automobile, un rendez-vous majeur du secteur, qui a été annulé, puis le symposium annuel de l'Agence mondiale antidopage (AMA) prévu à Lausanne. À Berlin, le Salon international du tourisme prévu du 4 au 8 mars a également été annulé.

Une donnée toutefois encourageante sur le plan médical: sur plus de 85 000 personnes contaminées dans le monde, 36 500 sont déjà guéries, selon un décompte effectué par l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui compile des informations de l'OMS et des autorités sanitaires de chaque pays.