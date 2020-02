Une femme de 42 ans portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 42 ans portée disparue depuis vendredi soir à Québec.

Isabel Buelvas Barrios a été vue pour la dernière fois le 28 février vers 23 h dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy et n’a pas été revue depuis. La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Dans un communiqué, elle précise que la quadragénaire conduit un Chevrolet Trax 2015 gris immatriculé E17 SQZ.

Isabel Buelvas Barrios mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse 80 kg (176 lb). Elle a les cheveux longs bruns et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau long rouge, un chandail long rose de la marque Puma et un pantalon gris de sport.

Toute personne ayant des informations pouvant permettre de la retrouver peut communiquer avec la police au 418-641-AGIR (2447) ou le 1-888-641-AGIR.