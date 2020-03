[VIDÉO] Sa voiture déboule une montagne, elle survit

Une femme de la Californie était certaine de mourir lorsqu’on son véhicule a déboulé une montagne de l’État américain.

La sortie de route, captée par la caméra de son tableau de bord, a été particulièrement brutale.

Maisey Liquez voyageait de Santa Cruz vers San Jose au moment des faits.

«J’ai eu très peur, dit-elle. Je ne voulais pas mourir seule.»

Mme Liquez explique que ses freins ont bloqué alors qu’elle descendait une côte près de Saratoga. C’est à ce moment que le véhicule s’est mis à glisser en dehors de la route.

«Je me souviens avoir crié et d’avoir mis mes mains par-dessus ma tête pour me couvrir parce que les coussins gonflables ne se sont pas activés», a-t-elle expliqué.

Miraculeusement, elle était toujours consciente lorsque la voiture s’est enfin immobilisée.

«J’ai appelé le 911, mais la batterie de mon téléphone est morte, donc ils l’ont traqué. Ils m’ont retrouvé au milieu de la montagne», raconte-t-elle.

Maisey Liquez s’en est sortie avec une fracture à la colonne vertébrale et une commotion cérébrale. C’est bien peu considérant qu’elle aurait pu y laisser sa vie.