Émouvant hommage pour la jeune Océane

Une cérémonie réunissant plus de 300 personnes a eu lieu dimanche matin pour honorer la mémoire de la jeune Océane Boyer, 13 ans, à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

Une envolée de ballons a eu lieu à l’endroit même où le corps de la jeune adolescente a été retrouvé mercredi dernier. Sur les airs de «Vole», de Céline Dion, les proches et les amis de la famille ont honoré la mémoire de la jeune fille.

La commémoration s’est toutefois arrêtée brusquement après que la mère d’Océane Boyer, Caroline Sarrazin, ait subi un malaise.

La dame a rapidement été prise en charge par des agents de la Sûreté du Québec sur place. Pour l’instant, elle n’a pas été transportée vers un centre hospitalier.

Des membres de la communauté ont accepté de parler à la caméra de TVA Nouvelles et témoignent du choc qu’ils ont vécu.

«Quand on a su ça, ça nous a complètement mis à l’envers. On a des enfants de 13 et 14 ans» dit ce père de famille, aux côtés de ses enfants.

«Ça nous a vraiment bouleversé parce que ça aurait vraiment pu être l’un des nôtres ou ça aurait pu arriver à quelqu’un d’autre aussi. D’emblée, ça nous a porté à être plus attentifs à certaines choses» confie la mère de famille.

L'ultime aurevoir à Océane Boyer aura lieu vendredi prochain à l'église Sainte-Anastasie de Lachute et toutes les personnes qui désirent rendre un dernier hommage à la jeune fille sont invités à se présenter aux voeux et au service funéraires.

-Avec les informations de Cassandre Forcier-Martin