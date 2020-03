Festival FIL : Quand Jane Birkin se raconte

Quand on a eu une vie aussi foisonnante et fascinante que Jane Birkin, il est normal que l’on vous demande d’en raconter quelques moments touchants, drôles ou émouvants.

La vedette française s’est pliée à cet exercice, dimanche après-midi devant un Théâtre Outremont quasi complet, en lisant quelques extraits choisis de ses carnets intimes, publiés dans les dernières années.

Elle arrive timidement sur scène, confortablement vêtue de noir, les lunettes chaussées sur le nez, avec ses deux livres sous le bras. «La jeune fille que j’étais quand j’ai commencé à écrire ce journal ne se doutait pas qu’un jour, je serais à Montréal pour vous en lire des passages», a-t-elle simplement expliqué avant d’enchaîner avec un premier extrait décrivant son sentiment de solitude et sa certitude d’être différente des autres, dans son pensionnat de l’île de Wight.

Solitude

Les carnets intimes, que Jane Birkin a remplis de l’âge de 11 ans jusqu’à la mort tragique de sa fille Kate, en 2013, sont parus en deux tomes, «Munkey Diaries» (1957-1982) et «Post-Scriptum» (1982-2013). Elle en a librement choisi les extraits pour cette lecture spectacle de plus de 90 min.

En tournant les pages de ses carnets, ce sont des pans entiers de sa vie qu’elle remet en lumière. «C’est épouvantable de sauter des années de sa vie, plaisante-t-elle en tournant les pages de ses livres. Il y a des choses précieuses et drôles sur toutes les pages.»

On constate rapidement que la solitude a certainement été le sentiment le plus fidèle de toute son existence. Qu’elle soit au milieu d’un internat, durant son mariage avec John Barry ou lors de fêtes mémorables, la solitude est toujours présente et revient souvent dans ses propos. Mais ce n’est pas forcément sombre ou déprimant.

Ses filles

Le fil conducteur de cette vie hors normes est certainement la maternité. Jane Birkin raconte avec des étincelles dans la voix des bribes de vie de ses trois filles, Kate, Charlotte et Lou. La naissance de Kate, alors qu’elle n’a que 20 ans, l’arrivée de Charlotte et son attachement pour Lou sont des moments marquants. On sent tout l’amour et la fierté qu’elle leur porte.

L’évocation de moments intimes partagés avec Kate est remplie de mélancolie et de tendresse, que le public partage avec bienveillance.

Un amour indéfectible

Jane Birkin a également choisi différents extraits de sa vie avec Serge Gainsbourg. Ces deux-là se sont follement aimés, et cet amour n’est jamais mort. Elle dit même à son propos : «Je ne me remettrais jamais de lui. En fait, je ne veux pas me remettre de lui.»

Avec son accent si particulier, elle bute parfois sur les mots, oubli d’articuler et s’inquiète de ne pas avoir assez de temps pour lire tous les passages qu’elle a sélectionnés.

Avec franchise et transparence, Jane Birkin conclut simplement : «Voilà le résumé de près de soixante ans de vie.» Mais quelle vie!