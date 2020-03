Opération désinfection au Costco

Les magasins-entrepôts Costco ont pris les grands moyens pour limiter les risques de propagation aux virus qui courent.

Depuis quelques jours, des employés munis de lingettes accueillent les clients en magasin en désinfectant la barre du chariot sur laquelle on dépose les mains.

Impossible pour l’instant de savoir si ces mesures sont en lien direct avec l’éclosion du nouveau COVID-19 ou la saison grippale, mais ces nouvelles dispositions font réagir.

«Je ne trouve pas ça très utile parce qu’ils désinfectent seulement la barre d’en haut mais pas tout le reste où on peut déposer ses mains... C’est une mesure plus marketing on dirait!» a dit cette cliente à la caméra de TVA Nouvelles.

«Je prends déjà le panier à l’extérieur avant de rentrer et ils le font après, donc...» tente d’expliquer cette autre cliente.

Le porte-parole officiel de la bannière Costco n’a pas retourné les appels de TVA Nouvelles.

Selon plusieurs magasins Costco de la grande région de Montréal, ces mesures préventives sont appliquées depuis quelques jours à la demande de la grande bannière Costco.

Au Québec à l’heure actuelle, un cas de coronavirus a été confirmé et 8 autres cas sont sous investigation.