Voyages et COVID-19 : les recommandations d’une épidémiologiste

«On encourage tous ceux qui viennent des zones où ils ont pu être en contact avec le virus, dans la mesure du possible, de rester à la maison deux semaines», recommande l’épidémiologiste Nima Machouf.

Pour la docteure et chercheuse, la prévention est le meilleur moyen d’éviter que l’épidémie de coronavirus ne se propage. «Si on pense qu’on a été en contact avec le virus, il faut éviter d’être en contact avec beaucoup de monde pour ne pas le répandre», affirme-t-elle.

Avant d’en arriver à des mesures plus importantes comme celles prises en France où on a interdit, samedi, les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé, Mme Machouf croit qu’on peut prendre des mesures préventives simples.

«Des précautions simples comme on fait pour l’influenza. On est malade, on reste à la maison. On a des symptômes, on essaie d’éviter de transmettre quoi que ce soit. On se lave les mains régulièrement. On surveille», conseille-t-elle.

« Il ne faut pas être alarmant, il faut être vigilant. C’est ça, je pense, le mot d’ordre à donner à la population», résume la Dre Machouf.