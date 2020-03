10 activités gratuites à faire en famille en Floride

Connue pour ses nombreux parcs d’attractions, Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort ou encore Legoland, la Floride peut représenter une destination coûteuse pour des vacances en famille.

Voici donc 10 suggestions d’activités gratuites à faire en famille en Floride.

1. Profiter des nombreuses plages du «Sunshine State»

Une journée à la plage fera le bonheur de toute la famille! Et la Floride regorge de plages magnifiques où vous n’aurez, la plupart du temps, qu’à payer un stationnement pour la journée.

Selon Marie Poupart, autrice du livre «1000 bonnes adresses et les coups de cœur de 40 vedettes», les 5 plus belles plages de la Floride sont: Turner Beach (Captiva / Fort Myers), Fort de Soto Beach (Pinellas County), Siesta Beach (Sarasota), Caladesi Island State Park (St. Petersburg) et Grayton Beach State Park (Walton County).

La passionnée de la Floride propose également dans son livre 10 plages moins connues «que vous devez absolument visiter au moins une fois dans votre vie».

New Smyrna Beach, Haulover Beach, Coquina Beach, Île de Keewaydin, Caspersen Beach, la Réserve naturelle de Big Talbot, Crescent Beach, Naples, St. George Island State Park et Perdido Key State Park sont des destinations idéales, selon Marie Poupart, pour profiter des plus belles plages du «Sunshine State».

2. Apprécier l’art mural à Wynwood

Les galeries d’art à ciel ouvert du quartier Wynwood, à Miami, vous charmereront.

AFP

Avec ses fameux Wynwood Walls, ces murs recouverts de murales grandioses, ce secteur du Design District est devenu un incontournable. Si vous êtes à Miami, allez flâner à Wynwood, vous ne le regretterez pas!

3. Visiter le National Naval Aviation Museum

Rares sont les musées qui offrent l’entrée gratuite à tous les visiteurs. Mais c’est le cas du National Naval Aviation Museum, à Pensacola.

Ce musée aéronautique militaire, situé sur une base militaire, retrace l’histoire navale américaine grâce à ses 150 avions historiques restaurés. Le musée propose également des films dans son cinéma à écran géant, permet d’essayer son simulateur de vol et permet même de revivre l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11!

Consultez le site web du musée pour tous les détails.

4. Apprécier la nature au Wakodahatchee

Les Wetlands de Wakodahatchee, près de Delray, vous feront passer un beau moment en nature.

Dans ce parc urbain, vous pourrez vous promener sur un syst

AFP

ème de passerelles installées au-dessus des marais des Everglades. Près de 200 espèces d’oiseaux ont été repérées à Wakodahatchee, en plus des tortues, des alligators, des lapins, des poissons, des grenouilles, et bien plus encore. Attention, les animaux ne sont pas admis dans ce parc.

Consultez ce site web pour tous les détails.

5. Visiter Spook Hill

À Lake Wales, en plein milieu de la Floride, visitez Spook Hill ou la Colline effrayante et défiez la gravité.

Dans ce mythique village, situé entre Tampa et Orlando, quand vous roulerez en voiture, suivez les indications sur les pancartes.

Au bas d’une colline, en mettant votre boîte de vitesses au neutre, vous remarquerez quelque chose d’imcompréhensible...votre voiture roulera mystérieusement à reculons!

Consultez ce site web pour tous les détails : https://visitcentralflorida.org/blog/the-legend-of-spook-hill

6. Visiter les sublimes jardins du Key West Garden Club

À Key West, les magnifiques jardins tropicaux du Key West Garden Club valent le détour.

Grâce à sa collection de plantes exotiques rares, ce site historique, avec sa tour martello, est un des endroits les plus apaisants de la Floride. Si l’accès aux jardins est gratuit, une visite guidée payante est aussi disponible.

Consultez ce site web pour tous les détails.

7. Visiter une distillerie de bourbon

Et pour faire plaisir aux parents, la distillerie St Augustine, dans la ville du même nom, propose des visites gratuites.

Bourbon, gin, vodka et rhum : la distillerie est ouverte à tous les jours et offre des visites gratuites toutes les 30 minutes. Vous aurez même la chance de faire une dégustation gratuite de leurs produits durant la visite.

Consultez ce site web pour tous les détails.

8. Aller observer des lamantins

À West Palm Beach, le Manatee Lagoon offre d’observer gratuitement les lamantins.

Selon le site web, la période idéale pour observer ce mammifère marin est entre le 15 novembre et le 31 mars.

Le centre d’interprétation offre également le stationnement gratuit aux visiteurs.

Consultez ce site web pour tous les détails.

9. Visiter des hôtels

Si votre budget ne vous permet pas une nuit dans un hôtel luxueux, pourquoi ne pas simplement aller les visiter?

Allez flâner dans le The Breakers, à Palm Beach, ou encore au Biltmore, à Coral Gables.

Si vous êtes à Miami, allez jeter un coup d’œil à un des superbes hôtels design de South Beach.

10. Faire de la plongée

La Floride regorge d’endroits merveilleux où faire de la plongée en apnée. Au Blue Heron Bridge, à Riviera Beach, on peut même faire de la plongée gratuitement.

Pour d’autres suggestions, consultez la page Facebook de Marie Poupart .