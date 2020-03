L’entente de principe intervenue entre le gouvernement fédéral et les chefs héréditaires wet'suwet'en est de bon augure pour la fin du conflit qui va passer à l’Histoire, selon une militante autochtone.

Pour Michèle Audette, il est important de discuter avec toutes les parties impliquées, peu importe le temps que ça prendra.

«Quatre jours dans l’histoire de 175 ans de relations brisées ou dysfonctionnelles. Pour certains c’est peut-être long, pour d’autres on est encore sceptiques, moi j’espère de rester optimiste», affirme Michèle Audette.

Elle voit cette entente comme «un pas de plus vers un meilleur dialogue et une meilleure compréhension», ajoute-t-elle.

Pour elle, le démantèlement éventuel des barricades ne doit pas signifier la fin de ce dossier.

«On doit se servir et se rappeler de ce qui se passe aujourd’hui en 2020 pour assurer que la prochaine relève, les leaders de demain, ne fassent pas les mêmes erreurs», de dire Mme Audette.

La militante souhaite que les Premières nations tendent vers une plus grande autonomie.

«Les nations vont pouvoir s’asseoir avec les parties prenantes [...] Enfin, on aurait cette indépendance et non cette dépendance à tous ces programmes-là. Ça ne passe plus, ça ne fonctionne plus», martèle-t-elle.

Elle est certaine que la crise des blocus ferroviaires va passer à l’histoire. «Tout le monde va devoir mettre en considération la partie prenante qui est peuple autochtone ici au Canada et dans nos régions respectives. On ne pourra plus faire comme si ça n’existait plus», assure-t-elle.