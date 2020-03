Décès de James Lipton, présentateur de l'émission «L'Actors Studio»

L'Américain James Lipton, professeur de comédie et présentateur de «L'Actors Studio», célèbre émission de télévision, est mort à l'âge de 93 ans, a annoncé lundi la chaîne de télévision qui diffusait l'émission.

Selon son entourage, il est décédé à son domicile de New York des suites d'un cancer de la vessie.

C'est en 1994 que James Lipton avait lancé son émission, dérivée d'un cours qu'il avait mis sur pied au sein de la prestigieuse école d'art dramatique et pour laquelle il a interviewé des vedettes durant près de 25 ans, de Paul Newman et Dennis Hopper jusqu'à Julia Roberts et Scarlett Johansson.

Diffusée en France sur Paris Première, «L'Actors Studio» lui avait été inspirée par «Bouillon de Culture» de Bernard Pivot, qui avait d'ailleurs invité James Lipton à la dernière de son émission en 2001.

James Lipton parlait très bien le français et ne se cachait pas d'avoir été brièvement souteneur à Paris dans les années 1950.

Né à Détroit en 1926, M. Lipton s'était lancé dans une carrière d'acteur dans les années 1940, avant de se consacrer ensuite à l'écriture et à la production.

«Il nous manquera beaucoup, mais nous lui souhaitons d'arriver en paix aux portes du paradis», a écrit sur Twitter la chaîne Ovation TV, qui continue de diffuser l'émission que James Lipton avait quittée en 2018.

Comme Bernard Pivot et son «questionnaire de Proust», M. Lipton finissait systématiquement son émission par une série de questions à ses invités, parmi lesquelles: «Si le paradis existe, qu'aimeriez-vous entendre Dieu vous dire lorsque vous arriverez à ses portes?»