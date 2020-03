Des élections déclenchées en octobre?

Celui qui est considéré comme le grand favori dans la course à la direction du Parti conservateur, Peter MacKay, propose de renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau le plus rapidement possible.

C’est du moins ce qu’il affirme dans une lettre envoyée à ses supporteurs lundi. Le candidat à la direction du Parti conservateur s’engage donc, s’il devient chef, à présenter une motion de non confiance pour renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau dès que possible.

«Nous avons besoin d’une élection dès le mois octobre», peut-on y lire.

«Les Canadiens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Manifestations, fermetures, décroissance économique, pertes d'emplois, et bien plus encore. Le Canada est un pays extraordinaire, mais nous sommes freinés par un gouvernement faible», dénonce également Peter MacKay dans le document.

Les conservateurs choisiront leur nouveau chef le 27 juin prochain.