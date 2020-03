Des services bancaires adaptés aux Québécois en Floride

Attirés par le boom économique de la Floride ou simplement les chauds rayons du soleil, les Québécois qui se rendent dans le «Sunshine State» doivent tous pouvoir y faire des opérations bancaires.

Ils peuvent compter sur la présence de différentes institutions financières canadiennes qui ont ouvert des banques dans cet État très populaire auprès des Québécois.

C’est notamment le cas de Desjardins qui, depuis 1992, a créé la Desjardins Bank dont plusieurs succursales à travers la Floride accueillent les clients québécois.

«Tous les employés de première ligne, au niveau du service à la clientèle, se doivent de parler français parce que notre mission, c’est de servir les membres qui proviennent du Québec et du Canada», explique le PDG de la Desjardins Bank, Louis Rhéaume.

Changement de profil

Si l’économie de la Floride est en plein changement avec le développement du secteur de l’aérospatial et des technologies, la clientèle des banques l’est tout autant.

Le président de la banque constate que le profil de sa clientèle «change graduellement».

«Notre clientèle, majoritairement, ce sont des gens qui viennent du Québec pour la retraite. Donc on est un peu moins impactés par ce changement-là dans l’économie. Toutefois, on s’aperçoit que beaucoup de jeunes arrivent pour le milieu des start-ups, les fintechs, la technologie et le développement des applications», relève-t-il.