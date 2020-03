Les blocages ferroviaires sont toujours en place au Québec malgré une proposition d’entente conclue en Colombie-Britannique. Entre temps, des manifestants ont réalisé un nouveau blocage éclair d’une voie ferrée à Montréal lundi après-midi. Devant le chaos qu’a entraîné cette crise, Stéphane Bédard a exprimé son «ras-le-bol de tout le monde» à l’émission «La Joute».

Pour l’analyste politique, toutes les parties impliquées dans cette crise du blocus ferroviaire – des manifestants étudiants aux ministres du gouvernement Trudeau en passant par les chefs héréditaires Wet’suwet’en – ne considèrent pas les gens de la classe moyenne dans leurs actions qui se poursuivent pour une 26e journée.

«Je n’ai pas de sympathie, je vous dirais même que j’ai le ras-le-bol de tout le monde, s’emporte Stéphane Bédard. Qui paye le prix? Ce sont les bons travailleurs de la classe moyenne qui vont perdre leur emploi et qui vont payer plus cher.»

Pour lui, les revendications des Wet’suwet’en dans ce conflit n’ont rien à voir avec celles, concrètes et territoriales, de la crise d’Oka.

«S’il arrive la même chose dans le Midwest américain, est-ce que ça veut dire qu’on recommence?», s’interroge l’analyste.

Entre temps, un autre blocage éclair a eu lieu lundi après-midi à Montréal par un groupe de manifestants masqués.

Pierre Nantel reproche à ces opposants de manifester pour s’amuser et de s’approprier la cause autochtone.

«Ça l’air le fun, on va aller occuper une voie ferrée. Je m’excuse, ce n’est pas un loisir les jeunes!», lance-t-il.

«Je ne me ferai pas d’amis, mais c’est la réalité : ça nuit à la cause que de manifester au mauvais moment», enchaîne celui l’ex-politicien qui a porté les couleurs du NPD et du Parti vert.

