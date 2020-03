La collecte du compost s'étend à certains gros immeubles à Montréal

La Ville de Montréal commencera dès cette année à déployer la collecte du compost dans certains immeubles de neuf logements et plus.

Le déploiement se fera d'abord dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Laurent, Le Sud-Ouest et Ville-Marie. Jusqu’à 4000 logements dans chacun de ces secteurs seront visés par la première étape du projet.

«On va poursuivre avec l’objectif que d’ici cinq ans, on aura complété le déploiement sur l’ensemble du territoire pour les neuf logements et plus», a expliqué lundi le responsable de l’environnement et des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville, Jean-François Parenteau.

Cette première phase permettra à la Ville de s’ajuster aux diverses complexités que présente la collecte dans les immeubles plus populeux. «On ne peut pas non plus déployer 40 bacs dans l’ensemble des 40 étages d’un immeuble. On doit s’ajuster et voir avec les propriétaires d’immeuble», a donné en exemple M. Parenteau.

Le programme de compostage est déjà offert à tous les immeubles de huit logements et moins depuis la fin de la dernière année. Les matières organiques représentent 55 % des résidus enfouis à Montréal, et la majeure partie provient des résidus de table.