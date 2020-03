La semaine de relâche complique la vie de certains parents

Plus du tiers des parents d’enfants du primaire ou du secondaire considèrent la semaine de relâche comme une source de tracas, selon un sondage mené par Léger pour le Réseau pour un Québec Famille (RQPF).

Environ 36% des parents ne voient pas cette semaine d’un bon œil, mais cette proportion monte à 56% chez les parents qui ont de 18 à 34 ans.

«La semaine de relâche devient synonyme de stress pour un nombre de plus en plus grand de familles, particulièrement les plus jeunes, qui ont de jeunes enfants et qui sont souvent en début de carrière », a déclaré la directrice générale du RQPF, Marie Rhéaume.

Toutefois, 64% des parents estiment que cette semaine de congé pour les jeunes permet de passer du temps de qualité en famille.

Conciliation travail-famille

Le RQPF se réjouit que de plus en plus d’entreprises permettent à leurs employés de prendre congé durant la relâche scolaire, puisque les trois quarts des parents sondés ont dit que c’était le cas.

«La pénurie de main-d’œuvre devient une opportunité d’accélérer ce virage, car il deviendra de plus en plus difficile de recruter ou de retenir la main-d’œuvre pour les entreprises qui n’offrent pas de conditions intéressantes à ce chapitre, étant donné l’importance que les travailleurs y accordent», a précisé Marie Rhéaume.

Selon ce sondage, 27% des parents seront en congé pendant toute la semaine de relâche, 21% s’absenteront pour au moins une journée, tandis que 24% travailleront comme d’habitude.

Ce sondage web a été mené du 14 au 17 février dernier auprès de 208 parents qui ont des enfants au primaire ou au secondaire.