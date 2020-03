Le cauchemar tire à sa fin pour la famille Ménard

Après avoir reçu un deuxième résultat négatif en autant de jours, Diane Ménard et son mari Bernard pourront enfin rentrer à la maison prochainement.

Une bonne nouvelle qui était fort attendue par la famille, après une semaine particulièrement difficile.

«À un moment donné on pensait perdre mon père. Il était branché jour et nuit sur l’oxygène pendant plusieurs jours. Il avait une pneumonie sévère et nous parlait presque plus. Il dormait toujours. Il nous a fait une bonne frousse», raconte Chantal Ménard, la fille du couple, à Denis Lévesque.

Les maux de Bernard, qui avait pourtant été testé négatif au coronavirus, ont affecté le moral de Diane, qui peinait à comprendre que son mari était plus malade qu’elle, malgré le fait que c’est elle qui était infectée.

Mais le vent a tourné pour les septuagénaires lorsque leur alimentation a changé.

«Depuis 4-5 jours, ils ont réussi à avoir des repas nord-américains. Et puis ça, ça a beaucoup aidé parce qu’ils avaient de la difficulté avec l’alimentation là-bas», relate Mme Ménard.

D’ici leur départ, le couple gatinois est logé dans un hôtel non loin de l’aéroport. À leur arrivée au Canada, ils seront accueillis par un médecin pour vérifier leur état. Si tout est conforme, ils pourront se diriger directement à la maison, explique Chantal Ménard.

Même elle a hâte de retrouver ses parents, Mme Ménard et sa famille ont dit qu’il ne se précipiterait pas à leur rencontre, question de leur laisser du temps pour décompresser.

«Il faut comprendre que les gens qui étaient sur le bateau, ils vivent un choc traumatique important. La Croix-Rouge nous l’a confirmé. [...] On veut les laisser dans leur bulle un petit peu», dit-elle.

Après 28 jours de confinement et après avoir été à l’extérieur pendant à peine deux heures depuis, le cauchemar tire à sa fin pour Diane et Bernard Ménard.

