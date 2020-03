Les avantages d’une préapprobation hypothécaire

Un véritable coup de cœur: Patrick visite le condo rêvé et fait une offre d’achat, sur place, le jour même. Or, son offre, pourtant raisonnable, est balayée du revers de la main par le vendeur.

Ce dernier a plutôt retenu une offre similaire déposée le jour même par un acheteur concurrent. La différence entre les deux offres ? L’acheteur concurrent avait obtenu une préapprobation hypothécaire, ce que Patrick, dans son empressement, n’avait pas fait.

Craignant que Patrick ne passe pas l’étape du financement, le vendeur a donc opté pour l’option la plus sûre, soit celle de l’acheteur préapprouvé.

Une préapprobation hypothécaire est un engagement de la part d’une institution bancaire (ou d’un autre prêteur) à vous accorder un prêt hypothécaire à un certain taux. Pour établir le montant préapprouvé, le prêteur tient compte de plusieurs facteurs : revenus actifs et passifs de l’acheteur, ses revenus d’emploi, son dossier de crédit, etc.

Une démarche essentielle

Est-il obligatoire d’obtenir une telle préapprobation hypothécaire ? Non. Toutefois, un tel papier peut s’avérer très pratique, voire crucial, surtout en situation d’offres multiples. En voici les raisons :

1. Vous disposez de temps pour vos recherches

Une préapprobation vous garantit un taux hypothécaire pour une période qui va de 30 à 180 jours. Vous disposez donc de temps pour faire vos recherches et trouver le logement idéal. Pendant cette période, en cas de hausse de taux, le vôtre demeurera inchangé. Et si les taux baissent, vous conservez le gros bout du bâton pour aller voir ailleurs.

2. Vous êtes mieux outillé pour faire votre budget

Une préapprobation peut également vous aider à établir votre budget.

Une fois préapprouvé, vous connaissez le prêt hypothécaire maximal auquel vous avez droit, la mise de fonds requise et les paiements mensuels.

3. Vous gagnez en crédibilité

Vous gagnerez en crédibilité aux yeux des professionnels impliqués dans le processus d’achat. Vous aurez droit à un meilleur service de la part des courtiers immobiliers et des courtiers hypothécaires, qui verront en vous un candidat sérieux.

Vous gagnerez aussi en crédibilité aux yeux du vendeur. Il verra en vous un acheteur qui a les moyens de ses ambitions et vous aurez un indéniable avantage sur les autres acheteurs potentiels qui n’auront pas eu la sagesse d’obtenir une préautorisation.

4. Vous pouvez maximiser l’utilisation du RAP

Vous souhaitez utiliser le régime d’accession à la propriété (RAP) ?

En versant votre mise de fonds dans un REER pour la retirer minimalement 90 jours plus tard, vous aurez l’assurance que le taux d’intérêt préautorisé par la banque demeurera fixe pour une période donnée.

Votre mise de fonds demeurera donc la même et vous aurez droit à un crédit d’impôt pour votre cotisation à vos REER.

La préapprobation hypothécaire n’est donc pas obligatoire, mais il s’agit d’une étape cruciale si vous souhaitez financer l’achat de votre demeure, même pour l’achat d’une maison ou d’un condo, surtout en situation d’offres multiples.

Conseils

Pour obtenir une préapprobation hypothécaire, il suffit de prendre rendez-vous avec un conseiller à la banque.

Pour obtenir de meilleures conditions d’emprunt, n’hésitez pas à recourir aux services d’un courtier hypothécaire.

Ne considérez pas le montant maximal préautorisé par votre banque comme un idéal à atteindre. Il s’agit plutôt d’un montant au-delà duquel il devient trop dangereux de vous prêter de l’argent. Fiez-vous plutôt à votre propre budget et incluez-y toutes vos dépenses.