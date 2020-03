«Les Québécois ont leur propre communauté» à Fort Lauderdale

Le comté de Broward en Floride attire une manne de Québécois chaque année, dont plusieurs snowbirds. Pourquoi choisissent-ils Fort Lauderdale? À cause de la diversité de la ville et de son caractère familial, dit le maire Dean Trantalis.

Jean-François Guérin est allé à la rencontre du maire de Fort Lauderdale, lundi matin, pour discuter de plusieurs sujets, dont le tourisme autour duquel l’économie de la ville floridienne s’articule.

«[Fort Lauderdale] est moins spectaculaire que d’autres villes, c’est un endroit qui favorise les activités familiales», décrit le maire pour expliquer l’attrait des Québécois pour la région.

«C’est aussi moins coûteux et vous obtenez la même qualité d’installations touristiques. Nous avons le même soleil, la même chaleur, de magnifiques restaurants et des plages propres et ensoleillées», enchaîne-t-il.

Selon le maire, les Québécois et autres Canadiens francophones ont créé à Fort Lauderdale leur propre communauté culturelle. «Plusieurs complexes immobiliers ou condominiums sont dominés par des gens qui proviennent du Canada français», dit-il.

En compagnie du maire, Jean-François Guérin a également abordé la question du coronavirus en Floride, où les premiers cas viennent d’être déclarés, ainsi que la primaire démocrate et l’abandon de Pete Buttigieg, le candidat qu’avait publiquement appuyé le maire Trantalis.

Voyez l’entrevue intégrale avec le maire de Fort Lauderdale dans la vidéo ci-dessus.