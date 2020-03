Kahnawake: Les barricades toujours en place malgré l’entente de principe

Malgré l’entente de principe qui est intervenue dimanche entre le gouvernement fédéral et les chefs héréditaires Wet’suwet’en en Colombie-Britannique, le blocus ferroviaire se poursuit sur le territoire de Kahnawake.

• À lire aussi: Wet’suwet’en : une proposition d’entente a été conclue

La décision de démanteler ou non les barricades qui bloquent la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP) non loin du pont Mercier devrait être prise au cours de la soirée, lorsque les dirigeants de la communauté étudieront le contenu de l’entente de principe.

L’entente porte notamment sur la question du territoire ancestral des Autochtones, un dossier non résolu depuis des années, et non directement sur la crise des barricades ferroviaires qui perdure depuis tout près d’un mois à différents endroits au pays.

Invité à réagir à l’entente de principe entre les chefs héréditaires Wet’suwet’en et les représentants du gouvernement, le secrétaire de la nation mohawk à Kahnawake, Kenneth Deer, a été clair concernant la décision de maintenir ou de démanteler les barricades. «Je crois que l’entière communauté doit se réunir pour prendre une décision. Ça ne peut pas être juste un petit groupe [qui décide], ça doit être tout le monde», a-t-il déclaré.

Lundi, des Mohawks se trouvaient toujours sur les lieux du blocus pour monter la garde. Ils ont reçu au cours de l’avant-midi la visite d’un groupe d’Innus de Sept-Îles qui étaient en chemin pour l’État de New York pour des vacances, mais qui ont décidé de faire un détour par Kahnawake pour venir offrir un appui à leurs camarades qui bloquent le chemin de fer du CP.

Rappelons que le blocus de Kahnawake a été érigé en réaction au controversé projet de gazoduc Coastal GasLink, qui traverse le territoire Wet’suwet’en en Colombie-Britannique.