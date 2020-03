Rencontre importante à Kahnawake

Rencontre importante lundi soir sur le territoire mohawk de Kahnawake, en Montérégie.

Le blocus ferroviaire se poursuit malgré l’entente de principe entre Ottawa et les chefs héréditaires Wet'suwet'en.

On va faire le point sur la barricade qui est toujours en place depuis plus de trois semaines et qui empêche les trains de banlieue de pouvoir faire la liaison Montréal-Candiac.

Les membres veulent prendre le temps d’étudier la proposition d’entente.