Une dame âgée flouée de 244 350 $ par des travailleurs

Quatre hommes engagés pour des travaux chez une dame de 87 ans de l’arrondissement de Saint-Laurent ont profité de son isolement et de sa vulnérabilité pour lui soutirer 244 350 $ en lui facturant des montants exorbitants, bien loin de la valeur réelle.

« [Gemma] Even était une proie facile. En raison de son isolement social et de la confiance démesurée qu’elle avait envers eux, sans aucune forme de remise en question ni sens critique de sa part, ils l’ont ainsi exploitée financièrement sans retenue », déplore le juge Mario Gervais, dans une décision choquante rendue fin janvier.

L’octogénaire, aujourd’hui décédée, a déboursé environ 175 000 $, entre janvier 2010 et juillet 2012, pour des travaux sur sa résidence de la rue Guertin, qui, en réalité, aurait dû coûter 9500 $, selon ce que révèle la preuve.

De plus, on estime que la dame a effectué plusieurs transactions bancaires pour remettre des sommes en argent comptant aux hommes concernés, soit Sylvain Lessard, de l’entreprise Calfeutrage Multi-Scellant, Denis Brown, Simon Bétournay et Denis Greffard portant ainsi le total de l’arnaque à 244 350 $.

La femme souffrait de démence. La détérioration de ses fonctions cognitives l’a menée à « un état de désorganisation et de désœuvrement alarmant » qui ne lui permettait pas de juger la valeur réelle des travaux.

« L’installation d’une nouvelle clôture est citée en exemple alors que Mme Even a déboursé 38 000 $ pour des travaux estimés à 2307,63 $ et comportant des matériaux de basse qualité », mentionne notamment le jugement.

« Il est désolant de constater que Mme Even a même été persuadée de la nécessité d’un lavage des briques de sa résidence, et ce, à la main, une brique à la fois, à l’aide d’un savon et d’un chiffon », ajoute le juge Gervais.

Plusieurs transactions

C’est en janvier 2010 que Gemma Even est tombée entre les griffes des quatre hommes, alors qu’elle avait besoin de travaux de calfeutrage et de déneigement.

« Il s’agit de la première d’une série d’ententes informelles visant divers travaux contractés », explique la décision.

Les hommes profitent alors de la situation pour doubler des factures. Isolée, Mme Even leur accorde sa confiance aveuglément.

« En ce qui concerne M. Bétournay, il a de surcroît berné Mme Even en lui laissant croire à une relation de bienveillance et d’amitié. Or, indubitablement, l’appât du gain était sa seule motivation », soutient le juge Mario Gervais.

Vigilance de ses proches

C’est seulement en avril 2012, après que Gemma Even eut subi un infarctus, que ses proches ont pu prendre connaissance de l’ampleur de la situation, en tombant notamment sur une lettre l’informant que sa maison allait être vendue pour taxes impayées.

Auparavant, l’octogénaire refusait de parler à quiconque de sa situation financière et n’aimait pas qu’on la visite, souligne le jugement.

C’est après la triste découverte de la situation que des plaintes ont été formulées à la police et à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Cette dernière a engagé des procédures judiciaires.

Le juge Mario Gervais a condamné les quatre hommes à payer près de 380 000 $ en dommages pour rembourser la succession de Gemma Even.

Un chien de garde pour les aînés serait souhaitable

La création d’un « chien de garde » pourrait contribuer à empêcher que d’autres aînés comme Gemma Even soient laissés à eux-mêmes et exploités financièrement.

« Il semble qu’elle n’était pas suivie par le réseau de la santé. Il y en a combien des gens comme ça, qui n’ont pas encore été identifiés et qui sont sans défense ? C’est très inquiétant », estime Judith Gagnon, présidente de l’Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Elle a été renversée d’apprendre l’histoire de cette Montréalaise de 87 ans qui s’est fait détrousser par des « hommes sans pitié ».

« Pas d’allure »

« C’étaient des sorties d’argent qui n’ont pas d’allure. Quand les institutions financières voient ça, faut qu’elles réagissent », affirme Mme Gagnon.

Dans le cas de Mme Even, des employés de la Banque Laurentienne ont posé quelques questions à la dame, mais celle-ci n’a pas été réceptive, souligne la décision du juge Mario Gervais.

Le magistrat y va même de durs commentaires à l’endroit de l’institution financière. « Il est désolant de constater que l’institution bancaire s’est satisfaite de la réponse de Mme Even, sans jamais songer à en alerter les autorités compétentes, malgré la présence d’indices inquiétants d’exploitation financière », a-t-il affirmé, se disant « perplexe ».

Contactée par Le Journal, la Banque Laurentienne a indiqué ne pas pouvoir commenter les remarques du juge, n’ayant pas été représentée à l’audience. Toutefois, on a confirmé que les employés ont agi « selon les protocoles établis à l’époque » et « dans la mesure de leur capacité légale ».

Un comité

Pour éviter qu’une telle situation se produise, l’AQDR propose la mise en place d’un comité pour se pencher sur la question.

« Un groupe de travail doit être créé pour se questionner, incluant le ministère de la Santé, la Sécurité publique et d’autres instances et organismes, à savoir si on fait bien les choses. Qu’est-ce qu’on peut faire mieux ? » soutient Judith Gagnon.

Selon elle, davantage de ressources devraient être investies pour lutter contre l’exploitation financière des aînés et le comité devrait permettre la création d’un « chien de garde » pour aider à leur protection.

« Il faut aller plus loin pour que personne ne tombe entre les mailles du filet, qu’on ne laisse tomber personne. Il y a beaucoup de gens vulnérables », conclut Mme Gagnon.