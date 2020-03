Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Vers la levée des barricades

Une étape importante vers la levée du blocus ferroviaire a été franchie ce week-end. Une entente de principe a été conclue hier entre les gouvernements et les représentants Wt’suwet’en, hier. La communauté de Kahnawake devra être consultée pour décider si la barricade sera ou non levée.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

LCN en Floride

LCN est en Floride pour la semaine de relâche. Nos collègues Jean-François Guérin, Pierre-Olivier Zappa, Gabrielle Rondy et Brigitte Bédard sont sur place. Tout au cours de la semaine, nos journalistes vont scruter l’économie locale, trouver des secrets touristiques ou donner des conseils immobiliers.

PHOTO COURTOISIE/LCN

Le COVID-19 continue sa progression

L’épidémie de COVID-19 atteint désormais plus de 3000 morts et continue d’avoir de sérieuses conséquences, notamment économiques. En Chine seulement, où l’épidémie a commencé, on dénombre 42 nouveaux décès.

AFP

