X-Site Energy Services s’excuse pour un autocollant explicite représentant Greta Thunberg

La compagnie pétrolière albertaine X-Site Energy Services s’est excusée lundi pour la distribution d’un autocollant contenant un dessin sexuellement explicite liée à la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

«Cela ne reflète pas les valeurs de notre entreprise ou de nos employés, et nous regrettons profondément la douleur que cela a pu causer, a écrit X-Site Energy Services sur son site web, lundi. Des images explicites ou des attaques personnelles envers qui que ce soit sont inacceptables.»

Cette image montrait le tronc et la tête d’une femme de dos dénudée portant des tresses qui sont tenus par des mains. Le mot «Greta» était inscrit dans le bas du dos, au-dessus du logo de l’entreprise de Red Deer qui se spécialise dans le forage pétrolier et gazier.

«Nous prenons des mesures pour condamner cette image et sa publication. Et nous sommes déterminés à récupérer et détruire les autocollants qui ont été distribués. La direction en accepte l’entière responsabilité et à partir de maintenant, des changements organisationnels ont été faits afin de le démontrer», a ajouté X-Site Energy Services.

Greta Thunberg avait réagi dimanche en affirmant sur Twitter que l’industrie pétrolière «commence à être de plus en plus désespérée».

«Cela montre que nous gagnons», a précisé la militante environnementaliste de 17 ans qui avait été en Alberta en octobre dernier lors d’une tournée en Amérique du Nord.

À la suite de nombreuses plaintes, la Gendarmerie royale du Canada avait mentionné que cet autocollant ne violait pas, selon elle, les lois concernant la pornographie juvénile.

«En consultation avec des policiers spécialisés dans les enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants, la GRC de Red Deer a établi que l'autocollant ne remplit pas les critères pour être qualifié de pornographie juvénile. [...] La GRC de l'Alberta ne croit pas qu'il s'agit d'une infraction criminelle», avait affirmé la police dans un communiqué.

De nombreux politiciens albertains, dont le premier ministre provincial Jason Kenney, avaient condamné cette image.