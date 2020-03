Arrestation d’un présumé agresseur sexuel en série

La police de Montréal est à la recherche de victimes potentielles d’un présumé agresseur sexuel en série qui se serait fait passer pour un policier afin de commettre ses crimes allégués.

Mohamad Abdool Koheeallee, 34 ans, a été épinglé récemment par les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles de la police de Montréal et a comparu le 20 février dernier.

Au total, 18 chefs d’accusation ont été portés contre lui, dont agression sexuelle, séquestration, possession d’arme et avoir prétendu faussement être un agent de la paix.

Les enquêteurs au dossier affirment avoir des raisons de croire que le suspect pourrait avoir fait un plus grand nombre de victimes.

«Koheeallee se présentait faussement comme étant policier afin d’agresser sexuellement des femmes. Les événements ont débuté durant l’été 2019 et ont eu lieu principalement à Montréal, plus particulièrement dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Toute personne qui aurait été victime de Mohamad Abdool Koheeallee ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être est invitée à communiquer avec le 911 ou à se rendre au poste de police de son quartier pour déposer une plainte officielle.