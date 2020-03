Blocus ferroviaire: statu quo à Kahnawake

La barricade érigée sur les voies du Canadien Pacifique (CP) sur le territoire mohawk de Kahnawake ne sera pas démantelée dans l’immédiat, a affirmé un porte-parole des manifestants, mardi matin.

«Il n’y a pas une date limite [pour prendre une décision]. Mais les gens veulent qu’une décision soit prise bientôt, que ce soit pour garder les barricades ou faire d’autres choses», a dit Kanentokon Hemlock en mêlée de presse, mardi matin, juste à côté de la barricade.

Il est revenu sur la réunion de lundi soir dans sa communauté.

«On voulait rassembler la communauté pour déterminer les prochaines étapes en parlant de la réunion de lundi soir. Ce n’était pas un endroit pour prendre une décision, a-t-il mentionné. Les discussions se poursuivent. On veut bien réfléchir aux prochaines étapes.»

Il semble que les gens de Kahnawake voulaient prendre le temps d’étudier l'entente de principe entre les chefs héréditaires wet'suwet'en et les gouvernements dévoilée dimanche qui traite de la question du territoire de cette communauté britanno-colombienne, mais qui évacue la question du gazoduc Coastal GasLink.

La barricade en soutien aux chefs héréditaires wet'suwet'en est en place depuis plus de trois semaines à Kahnawake. Elle empêche les trains de banlieue de pouvoir faire la liaison Montréal-Candiac. Les trains de marchandises du CP ne peuvent pas non plus passer.