COVID-19: possible aide du fédéral aux entreprises

Le premier ministre Justin Trudeau a ouvert la porte, mardi, à ce que son gouvernement verse de l’aide financière aux entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus.

«C’est un contexte mondial dans lequel on n’a évidemment pas tout le contrôle, mais on sait que c’est important d’appuyer les entreprises et les industries au Canada qui vont faire face à des défis», a-t-il dit en marge d’un point de presse à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

D’ailleurs, le G7 s’engageait mardi à avoir recours à «tous les instruments» nécessaires pour soutenir l’économie mondiale paralysée par le COVID-19. La semaine dernière, les indices boursiers des États-Unis ont connu leur pire baisse depuis la crise financière de 2008.

Possible aide aux provinces

M. Trudeau a aussi assuré que le fédéral aiderait financièrement les provinces, si les ressources de leurs systèmes de santé en viennent à être saturées en raison du coronavirus.

«Nous sommes pleinement confiants que les autorités sanitaires provinciales vont livrer les services de santé tels qu’elles en sont mandatées. Mais bien sûr nous allons regarder cela et nous assurer qu’elles ont les ressources nécessaires pour garder les Canadiens en sécurité », a-t-il dit.

Jusqu’à présent, au moins 27 cas de coronavirus ont été détectés au Canada, dont 18 en Ontario, huit en Colombie-Britannique et un au Québec.

M. Trudeau était à Halifax pour annoncer que son gouvernement investit 492 millions $ afin d’aider des jeunes qui font face à des obstacles au moment de décrocher un emploi.

-Avec l'AFP