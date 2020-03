Des masques dans le métro

De plus en plus de Montréalais portent des masques dans la rue, dans les autobus et dans le métro alors qu’un premier cas de coronavirus a été confirmé dans la métropole la semaine passée.

Si la majorité des personnes rencontrées lundi après-midi dans le métro restaient évasives quant aux raisons derrière le port de leur masque, certaines n’hésitaient pas à évoquer le fameux virus.

«Je porte un masque dans le métro depuis que [le coronavirus] est arrivé ici», a par exemple mentionné une femme dans la cinquantaine de passage à la station de métro Pie-IX, qui n’a pas voulu révéler son identité. Elle transportait aussi une petite bouteille de gel pour se désinfecter les mains.

«Généralement, je porte un masque l’hiver. Il n’y a pas de lien avec le coronavirus», a dit pour sa part un homme dans la jeune vingtaine croisé à la station Berri-UQAM.«C’est par précaution», a simplement glissé une jeune femme avant d’embarquer dans le métro à la station Lionel-Groulx.

La plupart des personnes interrogées s’éloignaient dès que le mot «coronavirus» était prononcé, ou alors insistaient pour dire qu’elles ne l’avaient pas.

Dans les wagons de métro et les autobus, certaines personnes évitent soigneusement de poser leurs mains sur les barres d’appui, ou encore le font en tenant une petite lingette.

Se laver les mains après avoir pris le transport en commun et éviter de toucher aux barres d’appui fait partie des conseils de base pour éviter d’attraper ou de propager la grippe ou le coronavirus.