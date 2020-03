Deux Canadiens arrêtés pour trafic de drogue en Australie

Deux jeunes canadiens dans la vingtaine ont été interceptés à l'aéroport de Melbourne avec 16 kg de méthamphétamine dans leurs bagages et risquent la prison à vie, ont annoncé les autorités australiennes mardi.

La police fédérale australienne et la force frontalière australienne ont expliqué, dans un communiqué conjoint, que les deux voyageurs - un homme de 27 ans et une femme de 26 ans - sont partis de Vancouver pour atterrir à Melbourne samedi dernier.

L'«intuition» d'un douanier a amené les agents à soumettre les deux Canadiens à un examen plus attentif lors de leur passage aux douanes. «Lorsque la valise de l'homme a été vidée de son contenu, ils ont remarqué qu'elle était anormalement lourde, ce qui a mené à un examen aux rayons X», a expliqué le commandant Craig Palmer, de la force frontalière australienne.

Ce test a permis de découvrir la drogue cachée sous le revêtement de la valise. Un examen similaire a permis de découvrir le même pot aux roses dans la valise de la Canadienne, a poursuivi le commandant Palmer.

Les deux suspects, dont les identités n'ont pas été dévoilées, ont été arrêtés et placés en détention, où ils demeureront au moins jusqu'à leur passage en court, le 22 mai prochain. Ils font face à des accusations pour avoir été en possession et avoir tenté d'importer une quantité commerciale de drogue illégale.

Tous deux font face à une peine qui pourrait aller jusqu'à la prison à vie.

Ce cas n'est pas sans rappeler celui des Québécois André Tamine, Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, arrêtés pour avoir tenté d'importer un total de 95 kg de cocaïne sur l'île-continent en 2016, au terme d'une croisière paradisiaque. Ils avaient écopé de 7 ans et demi à 8 ans et demi de prison, selon le cas.