La sécurité des Québécois en Floride

Un an après le meurtre sordide d’un couple de Québécois dans un parc de maisons mobiles de Pompano Beach en Floride, la sécurité reste la priorité pour plusieurs.

• À lire aussi: Deux Québécois retrouvés morts dans leur maison mobile en Floride

• À lire aussi: Deux morts impossibles à comprendre pour leurs proches

• À lire aussi: Québécois tués à Pompano: un suspect de 28 ans a été arrêté

Marc-Aurèle Gagné, 80 ans, et sa conjointe Rita Fortin, 78 ans, avaient été retrouvés tués le 25 mars 2019 dans leur résidence du Golf View Estates.

Une personne a été accusée depuis du meurtre de ce couple originaire de Saint-Côme-Linière, en Beauce.

Des Québécois qui résident dans ce parc de maisons mobiles ont raconté à LCN comment ce drame a changé les choses pour eux.

«Un événement tragique comme ça a bouleversé toute la communauté, que ce soit les "snowbirds", les Américains ou même les propriétaires du parc», a expliqué Rémi Bisson.

«Nous avons, par la suite, eu une rencontre avec le propriétaire du parc. Nous avons discuté. Il nous a expliqué les mesures de sécurité qu’il devait ajouter.»

Ainsi des caméras de surveillance à détection de mouvements ont été installées. La clôture autour du parc a aussi été terminée. Les heures des gardiens de sécurité ont été allongées et tous attendent de savoir si une guérite avec une barrière de sécurité pourra être installée prochainement.

«Le propriétaire a été très affecté par tout ça», a précisé une résidente québécoise du lieu, Diane Fontaine.

Elle a ajouté que ce dernier leur a donné des conseils de sécurité simples pour ne pas être victimes de vols, etc.

«Adaptation et gros bon sens»

Pour le collaborateur de TVA Nouvelles en Floride, Christian Faucher, les Québécois doivent garder deux mots en tête.

«Adaptation et gros bon sens! Il faut savoir dans quel environnement on vit et adapter ses sorties (...) Organisez-vous pour ne pas être victime», a-t-il fait savoir.

Voyez le reste des entrevues dans les vidéos ci-dessus.