Le Canadien tient le coup

Pour une rare fois depuis le début de l’année, le Canadien de Montréal a su protéger une avance de deux buts, venant à bout des Islanders de New York au compte de 6 à 2, mardi au Barclays Center.

Profitant d’une avance de trois buts après 20 minutes de jeu, la troupe de Claude Julien a tenu le coup lors du deuxième tiers, et Paul Byron est venu briser les derniers espoirs des favoris locaux avec un but en infériorité numérique.

Le Tricolore s’est ainsi approché à sept points des Maple Leafs de Toronto et du troisième rang dans la section Atlantique. Le club torontois devait toutefois affronter les Sharks de San Jose en toute fin de soirée en plus de compter un match supplémentaire en main sur le Tricolore.

Les Islanders ont pour leur part subi un quatrième revers de suite, et un premier en temps réglementaire au Barclays Center (7-1-3). Ils conservent malgré tout la première place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Un sommet pour Chiarot

En décochant le tir que Brendan Gallagher a fait dévier pour ouvrir la marque en première période, le défenseur Ben Chiarot a récolté un 21e point cette saison. Il s’agit d’un nouveau sommet personnel pour lui, qui avait totalisé 20 points avec les Jets de Winnipeg l’année dernière.

Outre Gallagher et Byron, Jeff Petry, Charles Hudon, Jordan Weal et Joel Armia ont également marqué. Il s’agissait d’un premier filet dans la Ligue nationale cette saison pour Hudon, lui qui disputait une 12e partie.

Avec deux mentions d’aide, Phillip Danault a récolté au moins un point dans un quatrième match d’affilée. Il a totalisé un but et six points lors de cette séquence.

Pour sa part, Carey Price revenait devant la cage du CH après une journée de repos samedi. Il a bien fait, repoussant 20 tirs. Brock Nelson et Ryan Pulock ont trompé sa vigilance.

Thomas Greiss a cédé trois fois sur 12 tirs en première période avant d’être remplacé par Semyon Varlamov. Ce dernier a donné deux buts sur 14 rondelles dirigées vers lui.

En bref

Blessé à la suite d’un contact avec le défenseur Devon Toews, Tomas Tatar a quitté le match en première période.

Johnny Boychuk a également été blessé, étant coupé au visage par un patin.

Le Tricolore disputera le deuxième match d’une série de trois à l’étranger jeudi en rendant visite au Lightning de Tampa Bay.