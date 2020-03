Le Swap Shop: le meilleur... et le pire de la Floride!

Le Swap Shop, à Fort Lauderdale, c’est bien plus qu’un marché aux puces.

C’est un endroit démesuré où se retrouvent le meilleur... mais aussi le pire de la Floride!

Sacs à mains, chaussures, vieux appareils électroniques, vêtements «pour toute la famille», perruques, bijoux, parfums: on trouve de tout pour tous les goûts et pour tous les budgets au Swap Shop. Pas étonnant: c’est que le commerce est situé sur un terrain de 88 acres.

Sur place, TVANouvelles.ca a rencontré des Québécois venus faire des petites emplettes. C'est le cas de Caroline et ses fils Lorik et Éli, de Gatineau. «Moi, j'aimerais juste m'acheter un téléphone gratuit», a confié le jeune Éli. Son frère, quant à lui, espérait trouver un Nintendo DS au Swap Shop. TVANouvelles.ca a recroisé la petite famille, plus tard, pour constater ce qu'elle avait acheté. «Un merveilleux fake Nintento pour 45 dollars», a raconté Caroline en riant, incluant les batteries! Jacqueline Tremblay, de Saint-Eustache, s'est trouvée de jolies sandales pour la coquette somme de 15 dollars. Et Bob Bouillon, de Victoriaville, devra revenir au Swap Shop vendredi. Il voulait y trouver des casquettes à l'effigie de «Donald Trump 2020», en rupture de stock lors de sa visite.

Besoin de nouvelles lunettes, d’une coupe chez le barbier, d’une manucure? Direction le Swap Shop, à condition d’aimer le risque!

Besoin de divertissements avec les enfants? Le marché aux puces propose des dizaines de jeux d’arcades, des tables de hockey, des motos, bref de quoi amuser la famille, malgré le look un peu défraichi des arcades. À l’extérieur, on a même pu constater la présence de manèges à l’abandon dignes d’un film d’horreur.

Et comme si le Swap Shop ne contenait pas assez de divertissements, il se transforme en cinéparc le soir où une douzaine de films sont projetés sur des écrans géants.

Le Swap Shop vaut une visite, mais à condition d’avoir un peu de temps devant soi. Cet endroit vous réservera des «surprises», c’est certain!