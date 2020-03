L'épidémie s'arrêtera grâce aux quarantaines, pas à un vaccin

L'épidémie de coronavirus s'arrêtera grâce aux mesures de quarantaine dans les zones les plus touchées, pas grâce à un vaccin qui sera probablement prêt trop tard, a indiqué à l'AFP le professeur Massimo Galli, dont l'équipe a isolé une variante italienne.

«Nous espérons tous qu'un vaccin soit à portée de main, tout près», a expliqué, dans un entretien accordé à l'AFP-TV, ce responsable du département des maladies infectieuses universitaire de l'hôpital Sacco à Milan (nord de l'Italie).

Mais tous les épidémiologistes et virologues habitués à ces problématiques savent que sur le parcours de mise au point du vaccin, «on ne sait pas quels obstacles on trouvera».

«Je serais très heureux s'il était confirmé que le vaccin pourrait être prêt pour avril», a-t-il dit, sur un ton plutôt sceptique.

Pour le professeur, le plus probable est que «cette épidémie s'arrêtera, non pas grâce à un vaccin, qui n'arrivera jamais assez tôt pour l'arrêter, mais grâce aux mesures de confinement que nous arriverons à prendre, aux mesures de limitation de la circulation du virus».

Une stricte quarantaine a été décidée il y a 10 jours pour 11 villes du nord de l'Italie où tous les lieux publics (églises, bars, bibliothèques, écoles, musées, mairies) sont fermés. Des sanctions sont prévues pour les personnes cherchant à sortir de ces zones.

Par ailleurs, les écoles, musées et églises ont également fermé leurs portes dans les trois plus grandes régions du Nord: Lombardie (Milan), Vénétie (Venise) et Emilie-Romagne (Bologne) où plusieurs salons et foires ont été reportés.

Le professeur Galli a reconnu qu'il s'agit d'une «pilule amère à avaler» pour les populations concernées, mais que c'était «un choix obligé» car «il était important de chercher à limiter une diffusion ultérieure de l'infection».

«Tout ce qui a été fait devait être fait», a estimé le professeur Galli, même si on ne sait pas encore «si les mesures prises ont produit des effets ou sont en train d'en produire».

Selon le professeur, «il faudra des jours, peut-être des semaines pour le comprendre».

Il a toutefois expliqué que «l'augmentation apparente du nombre de cas» observée ces derniers jours s'explique par la détection de personnes infectées il y a déjà un certain temps.

L'Italie est le premier pays en Europe par le nombre de contagions, qui ont dépassé les 2.000 cas lundi soir, et enregistre le plus lourd bilan à ce jour avec 52 morts, toutes des personnes âgées ou atteintes d'autres pathologies graves.

A ce propos, le professeur Galli a souligné que cette épidémie de pneumonie virale est dangereuse surtout pour les plus de 65 ans. «Rappelons-nous qu'un bon nombre de pays européens ne sont pas jeunes et ont un nombre de personnes âgées important», a-t-il ajouté.